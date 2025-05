Tato Luna no se arrepiente de nada tras escándalo de infidelidades y Magaly reacciona: "¿Quién te crees?"

El periodista deportivo Tato Luna vuelve a la pantalla chica con el programa "Desvelados", pero sus declaraciones sobre sus errores del pasado han generado críticas, especialmente de Magaly Medina. La conductora no dudó en recordarle sus escándalos de infidelidades.

¡Regresó con todo! Tato Luna volvió a la televisión como conductor del nuevo programa "Desvelados" y aprovechó su paso por "Más Espectáculos" para hablar de su trayectoria, de los errores del pasado y dejó una frase que ha causado revuelo.

"¿Y hay algo de lo que te arrepientas?" , le preguntó Jazmín Pinedo. A lo que Tato respondió: "Sabes que no (me arrepiento). Porque creo que incluso en el error, en las equivocaciones que podemos tener como seres humanos está la evolución".

Según él, no se arrepiente de nada porque ha aprendido de todo. Señaló que cada experiencia le ha dejado una enseñanza.

"El arrepentirnos de cosas que hacemos mal creo que no te deja aprender bien la lección. Entonces, yo no me arrepiento, trato de mejorar" , dijo. Además, aseguró que esta nueva etapa es una oportunidad para mostrarse tal como es. "Creo que este es un espacio súper bacán para que nos conozcan como somos realmente" , comentó.

Pero estas declaraciones no le gustaron nada a Magaly Medina, quien lo destrozó en su programa "Magaly TV La Firme". La 'Urraca' no se quedó callada y arremetió sin filtros.

Además, criticó que Tato no se haya disculpado públicamente con las mujeres que lo acusaron y se mostró indignada que el periodista asegure que no se arrepiente de sus errores.

"No lo he escuchado decir: 'Lo siento chicas, me aproveché de su candidez, discúlpenme por haberlas engañado'... No lo he escuchado decir que está en terapia, que busca ser mejor persona. Solo se pasea por todos los programas diciendo que todos cometemos errores", señaló muy indignada.