Carlos Rincón explota contra Leslie Shaw por canciones inscritas al Grammy: "Ahora mis temas son su oxígeno"

Leslie Shaw vuelve a estar en el centro de la polémica luego de inscribir su tema "Hay Niveles", en colaboración con Marisol, y "Pendejerete", para consideración de los Latin Grammy 2025. Ambas canciones fueron trabajadas con el compositor Carlos Rincón, con quien actualmente mantiene una tensa disputa por la autoría y los derechos sobre dichas producciones.

Carlos Rincón no se quedó callado ante la noticia y, visiblemente incómodo, criticó duramente a Leslie Shaw por usar las canciones que, según asegura, le pertenecen totalmente. El compositor, en declaraciones para 'Amor y Fuego', señaló que Shaw continúa beneficiándose de su trabajo sin su autorización.

"Sigue utilizándome como su recurso más importante. Yo pensé que era importante, pero no superimportante, y que mis canciones fueron vitales, pero ahora se han convertido prácticamente en su oxígeno. Me parece tendencioso que después de todo lo sucedido intente seguir creciendo a costa mía. Cualquiera hubiera meditado, pero es lo único que tiene", expresó Rincón con evidente molestia.

El compositor fue aún más enfático al asegurar que seguirá defendiendo sus derechos. También rechazó las declaraciones de Shaw contra Marisol y consideró que su actitud fue una falta de respeto hacia la trayectoria de la artista de cumbia.

"Que sepa que me voy a seguir defendiendo, que sigue caminando dentro de mi propiedad y que no me gusta lo que le ha hecho a Marisol. Me parece innecesario, una falta de respeto a una trayectoria tan importante. Como ella quiere seguir haciendo lo que quiere con 'Pendejerete' y 'Hay Niveles', nos vamos a seguir encontrando", advirtió.