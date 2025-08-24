"Fui yo quien te dejé": Maju Mantilla habría mandado indirecta a Gustavo Salcedo tras su ruptura

La separación de Gustavo Salcedo y Maju Mantilla ha dado mucho que hablar en los últimos días, debido a que se trataba de uno de los matrimonios más sólidos de la farándula peruana. Sin embargo, los seguidores de la exreina de belleza dejaron en evidencia que habría mandado una indirecta a su esposo antes de anunciarse su ruptura.

¿Maju lanza 'chiquita' a Gustavo?

Como se sabe, fue Gustavo Salcedo quien, a través de redes sociales, comunicó que su relación con la ex Miss Mundo había llegado a su fin tras más de 10 años juntos. Sin embargo, Maju no ha dado la cara hasta el momento, y muchos se preguntan si se encuentra estable anímicamente.

Tras el anuncio de su separación, Maju también ha dejado de asistir al programa que conduce en Latina TV y se especula que mañana, lunes 25 de agosto, podría estar retornando frente a cámaras y dar su descargo sobre los recientes acontecimientos en su vida.

Un video que la exreina de belleza compartió en TikTok el pasado 2 de agosto ha llamado poderosamente la atención de sus seguidores, ya que colocó una canción que encajaría muy bien en su ruptura con Gustavo.

"Así que... tu historia está mal contada y nadie te la cree. No fuiste tú, fui yo el que te dejé . Esa historia es al revés, fui yo el que te dejé, la tuya está mal contada", dice la canción que la conductora interpretaba mientras estaba en el set de maquillaje.

Seguidores reaccionan al video de Maju

Los fanáticos de la conductora no tardaron en reaccionar al video y aseguraron que ella ya habría estado preparada para la ruptura con Gustavo Salcedo, y por eso enviaba ese tipo de indirectas a través de redes sociales.

"Ella, estando con él, ya pasaba su proceso, por eso ahora ya ríe", "Mi bella Maju lo dejó y él se adelantó con el comunicado para que crean que fue él quien la dejó... está clarito", "Bella, eso se sabía... porque nosotras sabemos que cuando nos faltan el respeto, ellos mueren en nuestros corazones y el respeto también", escribieron.

No obstante, la exreina de belleza se habría dado cuenta de los comentarios en dicho video y optó por restringirlos para evitar más especulaciones. Maju también limitó los comentarios de varias otras publicaciones de TikTok e Instagram.

Es así que, la ruptura de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo continúa siendo tema de conversación en la farándula nacional. Entre rumores, canciones con indirectas y reacciones en redes, la conductora enfrenta un momento difícil y su regreso a la televisión podría aclarar dudas y dar su versión sobre lo ocurrido en su vida.