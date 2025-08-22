¿No va más? Maju Mantilla toma drástica decisión tras separarse de Gustavo Salcedo

Maju Mantilla se encuentra en el ojo de la tormenta, luego de que la noche del miércoles su esposo, Gustavo Salcedo, anunciara a través de redes sociales que su matrimonio de más de una década había llegado a su fin de forma definitiva. La exreina de belleza estaría sumamente afectada por lo sucedido.

Maju Mantilla desaparece de la televisión

Mantilla es conductora del programa Arriba mi gente; sin embargo, tras el comunicado del padre de sus hijos, no apareció en vivo y en directo la mañana de ayer, jueves 21 de agosto, y fue reemplazada por Tula Rodríguez en el espacio televisivo.

Muchos se preguntaban si Maju estaba bien emocionalmente, ya que hasta el momento no ha dado alguna declaración ni ha hecho un descargo público o en redes sociales respecto al fin de su matrimonio.

No obstante, lo que más llamó la atención es que la mañana de hoy, viernes 22 de agosto, Maju tampoco apareció en su programa, y esta vez fue reemplazada por su excompañera de conducción Karina Borrero. Al parecer, la conductora habría tomado la decisión de alejarse de las cámaras durante algunos días.

El tiktoker Ric La Torre aseguró que la conductora estaría muy afectada por todo lo que está sucediendo en su familia y posiblemente el lunes retornaría a su programa, aunque nada es seguro y, por el momento, solo queda esperar cuál será su reacción.

El comunicado de Gustavo Salcedo

La historia de amor entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo llegó a su fin tras más de una década juntos y dos hijos en común. Aunque la pareja ya había enfrentado rumores de crisis en el pasado, incluyendo un ampay en 2023, siempre se mostraron unidos públicamente. Sin embargo, un reciente comunicado de Salcedo en redes sociales confirmó su separación definitiva.

"Luego de varios meses de transcurridos, una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla", señaló en el inicio del comunicado.

Salcedo no dudó en resaltar la importancia de la ex reina de belleza en su vida, así como los años que compartieron como pareja. También explicó que ambos seguirán enfocados en sus hijos y en mantener una buena relación como padres.

"Fueron años que formaron parte muy importante de nuestras vidas. Agradezco el tiempo compartido juntos y todos los aprendizajes en el camino, siempre seremos buenos padres tratando de darle lo mejor a nuestros hijos. Sin embargo, por respeto a mi familia evitaré dar comentarios al respecto. Gracias por su comprensión", agregó.

Es así que. la situación de Maju Mantilla continúa siendo incierta y mientras sus seguidores esperan un pronunciamiento oficial, su ausencia en televisión refuerza la idea de que atraviesa un difícil momento. Todo indica que recién el lunes se sabría si retomará o no la conducción.