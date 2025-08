La Uchulú asegura que se siente orgullosa de la mujer que es hoy en día: "No me avergüenzo de mi pasado"

La Uchulú sí causó revuelo hace unos meses al someterse a una reasignación de sexo en Tailandia. Sin embargo, actualmente afirma que se siente más segura de sí misma y orgullosa de la mujer en la que se ha convertido. La influencer dice que siempre tiene en mente quién fue en el pasado, ya que eso la ha llevado a ser lo que es hoy.

Recientemente, la creadora de contenidos ha estado publicando videos en TikTok, ya que estuvo en reposo durante algunas semanas, después de someterse a tres cirugías estéticas para moldear su figura. No obstante, varias personas la han criticado en los comentarios.

"Bonita, ¿siempre tu pasado te recuerda quién eres?", preguntó una seguidora. La Uchulú se tomó el tiempo de hacer un video para responder directamente a este cuestionamiento y aclaró que no ha olvidado que en el pasado fue un hombre.

En esa misma línea, La Uchulú destacó que se siente muy agradecida con todo lo que ha aprendido a lo largo de su vida y no le molesta que se lo recuerden, ya que gracias a eso ahora se siente valiente y segura de afrontar todos los desafíos que se le vienen a futuro, más aún porque es una figura mediática.

"Yo no me avergüenzo de mi pasado, porque recordarlo me llena de valentía, de empoderamiento y me hace sentir muy orgullosa de la mujer que soy hoy en día. Mi pasado es la base de mi fortaleza. Tengo mucho que agradecer a mi pasado, así que si me lo vas a recordar, no me molesta; más bien, me hace sentir valiosa, valiente y fuerte", concluyó.