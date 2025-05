La Uchulú sorprende al hacerse 3 CIRUGÍAS al mismo tiempo: "Mi cuerpo está espectacular"

La Uchulú sorprendió a sus seguidores al anunciar que se ha sometido a más cirugías estéticas con el objetivo de conseguir la figura deseada. La influencer pasó por el quirófano y se realizó tres cirugías en un mismo día. Ahora se encuentra feliz con los resultados mientras lleva su proceso de posoperatorio.

Las primeras noticias de los 'retoquitos' que se hizo La Uchulú fueron informadas a través de sus redes sociales. Sin embargo, esta mañana se conectó con el programa América Hoy para contar más detalles de los procedimientos a los que se sometió.

La Uchulú se realizó una condrolaringoplastia (cirugía para reducir la manzana de Adán), una lipotransferencia y una luxación de costillas. Todas las cirugías fueron realizadas el mismo día, lo cual sorprendió a sus seguidores y a los conductores de América Hoy.

Aunque aún se encuentra un poco inflamada por las cirugías, la influencer declaró para las cámaras del magazine matutino y expresó su emoción por los futuros resultados, indicando que su figura quedará esbelta.

"Hace un momento he visto mi cuerpo y está espectacular. Yo no tenía cintura, cada vez que utilizaba un vestido o cualquier pantalón me veía cuadradísima, pero ahora ya me veo espectacular, cuerpo de reloj de arena", dijo sobre las cirugías que se hizo en el torso y glúteos.