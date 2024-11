Alejandra Baigorria revela su secreto para perder peso: "Ahora soy talla S y talla 28, ya tengo cintura"

Alejandra Baigorria es una de las influencers con una de las comunidades más sólidas en el Perú y recientemente generó revuelo al contar cómo hizo para bajar de peso y perder varias tallas, pese a que actualmente tiene días muy ocupados debido a sus múltiples emprendimientos y grabaciones de programas.

La 'Rubia de Gamarra' siempre está muy atenta a lo que sus seguidores requieren, por lo que, al darse cuenta de que muchos se preguntaban sobre su drástico cambio físico, decidió hacer un video en TikTok para resolver todas las dudas.

"En el video anterior, muchos me han dicho que qué me he hecho en la barriga, que si me he hecho algo. La verdad es que he bajado de peso...", expresó.