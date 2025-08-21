Pamela López revela regalo de Christian Cueva a sus hijos por el Día del Niño: "Llegó un sobrecito"

Desde hace meses, Christian Cueva y Pamela López atraviesan un proceso legal complicado tras su separación, en el que uno de los temas principales ha sido el régimen de visitas del futbolista con sus hijos. Tras varias negociaciones, finalmente se logró un acuerdo que permite avanzar hacia la conciliación familiar. Además, la trujillana reveló un gesto inesperado del jugador por el Día del Niño.

Pamela López revela regalo de Christian Cueva a sus hijos

En exclusiva para 'Amor y Fuego,' Pamela López contó que Christian Cueva envió un detalle económico a sus hijos durante la celebración del Día del Niño. La trujillana explicó que debido a compromisos laborales no pudo estar presente con sus pequeños, pero ellos recibieron un sobre con dinero del futbolista.

"El Día del Niño, lastimosamente, estuve trabajando todo el día, pero llegó un sobrecito con un dinero para no sé, llevarlos a comer, para comprarles un juguete", detalló.

La influencer también abordó el depósito de 12 mil soles realizado por Cueva a través del Banco de la Nación, aclarando que se trataba de una pensión anticipada. López subrayó que continuará buscando una pensión justa y resolviendo otros asuntos pendientes relacionados con su divorcio.

"No puedo dar muchos detalles por orden de la jueza, nos solicitó eso a ambas partes, no podemos hablar ninguno de los dos sobre todos los acuerdos que se han dado. Es una pensión anticipada, el monto de 12 mil, pero todavía falta resolverlo como corresponde, una pensión justa y también el tema de nuestro divorcio y otros temas pendientes", explicó.

Asimismo, Pamela anunció que llegó a un acuerdo con el popular 'Aladino' con respecto al régimen de visitas de sus pequeños. La trujillana agradeció que se este logrando estos avances: "Lo que se ha logrado gracias a Dios es la conciliación con el régimen de visitas", adelantó.

Cueva ya podría visitar a su hijo

La abogada de Pamela López, Rosario Sasieta, confirmó que se llegó a un acuerdo con Christian Cueva sobre el régimen de visitas de sus hijos. Según la letrada, ambas partes mantuvieron reuniones con el abogado del futbolista, Henry Graus, y lograron firmar un acuerdo que prioriza el bienestar de los menores.

"A raíz de eso, llegamos a una citación que fue esta semana, en la cual el doctor Graus, representando a Christian Cueva como padre de los niños, y Pamela López empezaron a conversar", explicó Sasieta.

La abogada destacó la disposición de Cueva y su representante en la conciliación. "Ellos son los que llegan al acuerdo. No puedo decir cuál fue el acuerdo (...). Se llegó a este acuerdo en consenso, teniendo por encima de todo el bien de los niños. Él tenía la responsabilidad de suscribir en representación y decir: 'Estoy conforme, este es el régimen de visitas'. Christian Cueva le ha dado instrucciones a su abogado", concluyó.

Es de decir que tras meses de disputas legales y desacuerdos públicos, Pamela López y Christian Cueva logran avances importantes por el bienestar de sus hijos. El gesto del futbolista por el Día del Niño y la conciliación del régimen de visitas muestran un cambio de enfoque hacia la responsabilidad parental.