Mario Irivarren cantó sobre fidelidad y Onelia Molina reaccionó en vivo: ¿Se incomodó? (VIDEO)

Mario Irivarren interpretó una canción de Camilo Sesto en el programa "Esto es Guerra" y su expareja Onelia Molina no pudo ocultar su reacción. Al principio se rió, pero luego cambió el gesto. ¿Le molestó?

Momento incómodo en vivo entre Onelia y Mario

Un tenso momento se vivió en "Esto es Guerra" cuando Mario Irivarren cantó en vivo el tema "Jamás" de Camilo Sesto. La sorpresa no fue la canción, sino la reacción de Onelia Molina, su exnovia, quien no supo cómo disimular el rostro.

Todo empezó como parte de un reto musical. Mario debía completar la letra y lo hizo con mucha emoción, pero las cámaras no lo soltaron... y tampoco a Onelia.

"He dejado de ser tuyo. Lo digo con orgullo. Tuyo, nada más. Jamás, jamás mis manos han sentido más piel que tu piel", cantó Mario mirando al frente.

Al inicio, Onelia se reía mientras sus compañeros la molestaban y le daban codazos, como diciendo "te lo canta a ti". Pero conforme Mario avanzaba en la canción, la cara de Onelia fue cambiando.

Cuando Mario siguió con la parte del tema: "Porque hasta en sueños te he sido fiel", Onelia se puso seria.

Su rostro cambió por completo y dejó de reír. ¿Solo era parte del show o le tocó alguna fibra? Tras ello su ex siguió entonando el tema.

Mario terminó cantando "No dejaré de quererte jamás, jamás. No dejarás de quererme jamás, jamás", aunque ya sin aire, lo que generó risas hasta en Onelia. Mario comentó entre risas: "Ay, me quedé sin aire". Pancho Rodríguez intentó suavizar el momento gritando: "¡Qué viva el amor!", mientras Karen lo apoyaba con un "¡Qué viva!".

¿Y qué pasó entre ellos?

La ex pareja terminó su relación a inicios de mayo de 2025. La ruptura ocurrió poco después de la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, donde Mario fue grabado diciéndole a Ale que llamaría a su ex, Vania Bludau, mientras estaba con Onelia.

El video se viralizó y días después Onelia confirmó su separación a través de sus redes sociales. "Fue una decisión difícil pero necesaria para mi paz y tranquilidad", dijo en su momento. Por su lado, Mario elogió a Onelia públicamente: "Es una mujer inteligente, buena y le deseo lo mejor".

Aún trabajan juntos

Pese a la ruptura, los dos siguen compartiendo pantalla en "Esto es Guerra". Incluso hace poco actuaron una escena donde Onelia le da una cachetada a Mario, como parte de una parodia de "Al fondo hay sitio".

Aunque dicen que no hay rencor, lo cierto es que la tensión se siente en algunos momentos, como ocurrió con esta presentación en vivo.

Mario Irivarren cantó una canción romántica, y aunque todo parecía una broma, la expresión de Onelia Molina dejó muchas dudas. Del cariño que mostraban, ahora solo quedan miradas incómodas en pleno programa. ¿Show o sentimientos aún presentes? El público ya sacó sus propias conclusiones.