Joaquín Escobar revela que actriz de 'Al Fondo Hay Sitio' se burlaba de su voz: "Me ponía mil apodos"

Joaquín Escobar, conocido por interpretar a Johnny en la exitosa serie 'Al Fondo Hay Sitio', sorprendió al contar una experiencia negativa que vivió durante su participación en el elenco. En una entrevista reciente para el podcast Confidencial, el actor reveló que una compañera de reparto se burlaba constantemente de él, lo que marcó un momento incómodo en su trayectoria.

Durante la conversación, Escobar compartió que una actriz del elenco solía burlarse de su voz, algo que lo afectó en ese entonces. Aunque no mencionó el nombre de la persona, dejó en claro que los comentarios no tenían un tono amistoso.

El intérprete contó que los apodos y comentarios no eran parte de un juego, sino burlas que lo incomodaban. Además, el actor, recordó que hoy disfruta de una carrera activa tanto en la actuación como en la locución. Ha trabajado en proyectos dentro y fuera del país,

"Me ponía mil apodos, pero no era desde la risa, sino desde la burla y yo me olvidé de esos comentarios... Hace tres años me recordé que soy locutor comercial y creo que si me hubiera enfocado en esos comentarios, hoy en día no podría decir cosas de las que me siento orgulloso", afirmó.