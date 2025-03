Melania Urbina, la Monsefuana, habla sobre su regreso a AFHS: "Me preguntaba si me saldría"

La actriz Melania Urbina sorprendió a los seguidores de "Al fondo hay sitio" al reaparecer en la temporada 12 de la exitosa serie. Aunque su participación fue breve, la recordada 'Monserrat Chafloque' emocionó a la audiencia, y la misma actriz confesó que este regreso fue un "regalito" tanto para ella como para los fanáticos.

En una reciente entrevista para la web de América Televisión, Melania Urbina contó que aceptó la propuesta de inmediato, ya que muchas personas seguían pidiendo el regreso de su personaje.

Aunque su aparición solo fue parte de un sueño de 'Francesca Maldini', su reencuentro con la serie trajo mucha nostalgia. Melania destacó lo especial que fue interpretar nuevamente a 'Monserrat', un personaje que dejó huella en el público.

"Me pareció genial, que sea como un regalito no solo para mí, sino también para el público, que tanto quería a Monserrat" , agregó con emoción.

Después de casi una década de ausencia, Melania reveló que sintió nervios antes de grabar su escena. Para asegurarse de hacer bien su papel, pasó varios días viendo videos antiguos de la serie y recordando los detalles de su personaje.

"Estuve viendo muchos videos de al fondo hay sitio para recordar el personaje para que me salga igual. Yo ¿Cómo será? Me saldrá, me saldrá, pero increíble, no sé. Entonces, al fondo hay sitio tiene magia. Y creo que el personaje volvió, por un ratito, creo que sí, sí lo sentí, sí lo pude recuperar. Al menos la esencia", explicó.