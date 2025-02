¡Facturando! Este es el GRAN monto que cobraría la novia fugitiva de Bagua por aparecer en TV y videos

Elena Barrientos, conocida como Cielo y apodada la "novia fugitiva de Bagua", ha convertido su inesperada fama en una oportunidad para generar ingresos. Tras el escándalo de abandonar a su prometido en una boda comunitaria, ahora sorprende al público con las tarifas que cobraría para entrevistas y colaboraciones en redes sociales.

El programa "América Hoy" quiso llevarla a su set para conocer más sobre su historia, pero la producción quedó sorprendida con la cantidad que ella y su familia pidieron para aceptar la invitación. En medio de las negociaciones, el hijo de Cielo, Carlos Abanto, dejó en claro que su madre no se presentaría en televisión sin una buena oferta.

Al parecer, la familia ha aprendido a facturar con su nueva fama, ya que no solo cobran por entrevistas, sino también por videos en TikTok.

Esto cobra por hacer un video viral. La producción de "América Hoy" también quiso saber cuánto costaría hacer un video en TikTok con Cielo, aprovechando su viralidad.

"Si yo quiero contratar a tu mami para hacer un video de TikTok ahora que está viral, ¿cuánto me podrías cobrar?" , preguntó la reportera. Carlos, sin dudarlo, respondió: "Sería 700, 800 (soles), me imagino, y ya pues según la viralización" .

En pocas palabras, el precio podría subir dependiendo de cuántas vistas tenga el video. Ante esto, "América Hoy" admitió que no estaban dispuestos a pagar esa cantidad, por lo que la entrevista quedó en el aire.

El pasado 14 de febrero, durante una boda comunitaria en Bagua, Cielo sorprendió a todos cuando dijo "no acepto" y salió corriendo del altar, dejando a su prometido totalmente avergonzado.

Más tarde, en el programa "Andrea", explicó que tomó esta decisión tras descubrir que su novio le había sido infiel un día antes de la boda.

"Me engañó, me traicionó con otra chica de allá de Bagua. Mi amiga me dice 'tu novio te saca la vuelta con tal fulana' y le digo que le tome una foto. Yo vi la foto el 13, un día antes del día que me iba a casar", contó.