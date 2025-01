Andrea Llosa ignora críticas y celebra éxito de su entrevista con Cueva: "Quería mandarles un beso"

La periodista Andrea Llosa no se quedó en silencio ante las críticas por su entrevista exclusiva con Christian Cueva. A pesar de los cuestionamientos de Magaly Medina y Rodrigo González, la conductora prefirió enfocarse en los resultados y celebró que su programa logró vencer a Latina en sintonía.

Tras la polémica entrevista con Christian Cueva, Andrea Llosa fue blanco de fuertes comentarios. Entre ellos, destacaron los comentarios de dos presentadores de televisión. Por su parte, Magaly Medina insinuó que aceptó condiciones del futbolista para concretar la entrevista, mientras que Rodrigo González señaló que no repreguntó lo suficiente.

Sin embargo, Andrea dejó en claro que no le afectan las críticas y agradeció a su público por la preferencia. A través de sus redes sociales, compartió un mensaje acompañado de una frase contundente.

Además, resaltó el éxito de su programa con otra historia donde mostró los niveles de audiencia: 9.7 puntos de rating, superando a "El Gran Chef" (5.2) y "Pobre Novio" (4.8), lo que confirma que su programa captó la atención del público.

Por su parte, Magaly Medina no dudó en cuestionar el trabajo de Andrea Llosa, asegurando que su equipo había estado en negociaciones con Christian Cueva desde hace meses.

También dejó en claro que en su programa no habría aceptado condiciones e insinuó que quizás el programa de Andrea sí.

Otro que no dudó en cuestionar la entrevista fue Rodrigo González. Durante su programa "Amor y Fuego", comentó que Andrea Llosa no fue incisiva con Cueva.

"No entendí por qué no repreguntaba, no entendí por qué no tenía preparadas las imágenes, lo que dijo su esposa sobre él, los diálogos que había lanzado. Me impresiona", mencionó 'Peluchín'.