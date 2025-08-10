Guty Carrera brilla como conductor en Telemundo y deja atrás los realities: "Me siento feliz"

Guty Carrera, reconocido por su trayectoria como modelo, actor y participante en realities, ha dado un paso firme en su carrera al consolidarse como conductor televisivo en Estados Unidos. Actualmente, el peruano lidera dos programas en la cadena Telemundo, demostrando que su talento trasciende fronteras y formatos.

Guty Carrera, figura en crecimiento en Telemundo

En recientes declaraciones, Guty expresó su satisfacción por la etapa que vive en la televisión estadounidense, donde conduce "En Casa con Telemundo" y participa en el programa matutino "Hoy Día". Estos espacios le han permitido posicionarse como una de las figuras latinas más visibles en el extranjero.

"Llevo varias semanas conduciendo el show principal matutino de Telemundo y, por la tarde, uno de los espacios con mayor sintonía. Si sumamos los programas, ya llevo cerca de dos meses al aire y me siento muy feliz con este proceso", señaló Carrera.

Aunque su fama creció principalmente por su participación en realities de competencia en Perú y México, Guty recordó que su incursión en la conducción inició años atrás. En Perú, fue panelista y conductor en el programa "Cuéntamelo todo" en ATV.

"No son mis inicios en la conducción. En Perú quizás poca gente lo recuerda, pero estuve en el programa 'Cuéntamelo todo' en ATV junto a Sofía Franco y Kurt. Ahí empecé como panelista y después tuve la oportunidad de experimentar este mundo. Más adelante, en México, también hice algunos proyectos relacionados, y ahora en Telemundo se me dio la oportunidad de desarrollarme mucho más", explicó.

Alejamiento de los realities para enfocarse en la conducción

Guty también explicó que su última participación en un reality fue en noviembre pasado, en un formato internacional grabado en Turquía donde quedó como segundo finalista. Este año, declinó la invitación a "La Casa de los Famosos All Stars" por motivos personales, priorizando su carrera como conductor.

Este avance no solo beneficia a Carrera, sino que también abre puertas para otros talentos latinos que aspiran a triunfar en mercados internacionales. La presencia de un peruano destacado en uno de los principales canales en español de Estados Unidos enriquece la diversidad mediática y aporta una nueva mirada al talento latino.

"Sigo evolucionando y aprendiendo. Pasar de los realities a la conducción me ha dado otra visión y motiva a seguir creciendo. Tenemos desafíos todos los días y ese reto me impulsa", señaló.

Guty Carrera demuestra que su paso a la conducción televisiva en Telemundo representa un crecimiento notable dentro del mundo del entretenimiento. Al priorizar esta faceta, reafirma su compromiso con la consolidación de su carrera en la televisión hispana de Estados Unidos.