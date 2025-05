Panelista de programa argentino opina sobre la relación de Milett con Marcelo Tinelli: "No le tenía fe"

Milett Figueroa ha llamado la atención en Argentina por su relación con Marcelo Tinelli. Ahora, una de las panelistas argentinas que la criticó en el pasado, estuvo en Perú elogiando a la peruana y la felicitó por su relación con el presentador.

Argentina opina sobre Milett Figueroa

Damasia Ochoa, coreógrafa de los shows de Tinelli y panelista en el programa LAM de Argentina, estuvo en el concierto de Pimpinela en Perú. Las cámaras de 'Amor y Fuego' estuvieron conversando con ella sobre la peruana Milett Figueroa.

"Yo la quiero, pero es verdad he criticado y hay cosas que no me han gustado, las he dicho. Está en Perú y estoy hablando con ella, vino para el Día de la Madre", expresó la argentina afirmando que no tiene nada en contra de la modelo.

Después, comentó por qué criticaba tanto a la peruana cuando se fue vinculando con la Marcelo Tinelli. La argentina reveló que no le pareció que fuera jurado en un programa concurso de su país, cuando hay bastantes artistas que luchan para avanzar.

"A mí me parecía para que ella sea jurado de 'Cantando', que la rompió me sorprendió, me parecía que llamen cantantes de Argentina porque hay gente que viene remando de atrás", agregó.

¿Qué dijo sobre la relación con Marcelo Tinelli?

La joven argentina afirma que si bien al principio no le tenía mucha fe a la relación entre el presentador y la modelo peruana, ahora le encanta. Damasia Ochoa afirma verlos felices, pero sobre el rumor de un posible embarazo de Figueroa, lo descarta completamente.

"Me encanta la relación, yo no le tenía mucha fe pensé que sería algo más pasajero. Están ahí, están juntos, ella está contenta en Argentina y me parece que si se hacen bien, se acompañan y se disfrutan, eso es lo importante", señaló.

Madre de Milett se comunica

Tras el informe de Milett Figueroa en 'Amor y Fuego', la mamá de la modelo peruana llamó al programa de TV. En la comunicación con Rodrigo González, la señora Martha reveló que su hija la sorprendió para el Día de la Madre y que se ha quedado algunos días en Perú para que pasen tiempo juntas.

Así como lo confirmó la panelista Damasia Ochoa, Milett Figueroa se encuentra actualmente en Perú desde hace unos cinco días. La argentina elogió la relación de la modelo peruana con el argentino Marcelo Tinelli, ya que los ha visto muy felices y mantienen una relación estable a pesar de las críticas.