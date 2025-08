María Pía Copello trolea a Mario Irivarren tras cariñoso mensaje a Onelia Molina: "Siéntate, mi amor"

¡La broma no podía faltar! María Pía Copello aprovechó su visita al programa "Good Time" para vacilar a Mario Irivarren sobre su reciente viaje a Chile con Onelia Molina, con quien al parecer, estaría dándose una nueva oportunidad en el amor.

María Pía pregunta a Mario sobre su viaje a Chile

¡Tremendo! María Pía Copello no desaprovechó su paso por el programa "Good Time" para trolear en vivo a Mario Irivarren, luego de su comentado viaje con Onelia Molina.

Como se recuerda, el chico reality fue captado regresando de Chile con la modelo y no dudó en decirle "mi amor" frente a las cámaras, desatando rumores de reconciliación. Aunque no lo confirma, Mario dejó claro que no piensa hablar del tema con los medios de espectáculos.

"No puedo contestar, igual es. O sea, por contrato no puedo hablar y si no tuviera contrato, tampoco hablo. Ella dice: 'Como Mario nunca va a ir a MQM, yo voy a ir a cag*rlo'. En esta nueva etapa de mi vida, no pretendo visitar ningún programa, podcast ni lugar al que me inviten. Pero en MQM son chéveres", expresó.

Luego de tanto ir y venir, la conductora no pudo evitar mandarse con una frase que hizo reír a todos en el set de "Good Time".

"Sí, también te vamos a tratar con amor, ah. 'Siéntate aquí, mi amor', así te vamos a tratar. 'Siéntate aquí, mi amor'", le dijo María Pía Copello al chico reality, haciendo aparente referencia a lo que Mario le dijo a Onelia en el aeropuerto: "Sube nomás, sube mi amor", que el chico reality había mencionado frente a las cámaras de "América Hoy".

En "Good Time", María Pía Copello se mandó con todo y lo puso contra las cuerdas con varias preguntas sobre su viaje a Chile.

"Hablemos de las vacaciones, ¿a dónde se fueron?... Estaba escuchando que estabas súper desconectado", le dijo. Mario respondió entre risas: "Estaba súper desconectado, no había señal. Harto frío, uy cómo caía la nieve... Me quedé en una cabañita bastante aislada y estaba en medio de los árboles".

El momento más divertido. Mientras charlaban en el set, Mario contó que se encontró con varios amigos peruanos durante su viaje.

"La he pasado muy bonito en mi viaje. Tuve la suerte y la inmensa coincidencia de encontrarme ahí en la nieve con un grupo de amigos peruanos", contó. Cuando le preguntaron cuántos eran, él respondió: "Eran 9". Gerardo Pe le dijo: "Contigo 10", y él corrigió: "11".

Luego comentaron el momento en que varias cámaras de la prensa lo abordaron a él y a Onelia Molina en el aeropuerto.

"Ayer en el aeropuerto había como 400 cámaras. Justin Bieber me sentía, dos por programa había", bromeó.

Mario Irivarren no quiso dar muchos detalles de su viaje a Chile con Onelia Molina. Ya los vimos juntos en el aeropuerto, cariñosos y tranquilos. Y ahora con María Pía diciéndole "mi amor", los fans no dudan que la reconciliación sería un hecho. ¿Será que muy pronto confirmen que el amor ganó?