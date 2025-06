Laura Spoya regresa a 'Good Time' con gato negro y advertencia incluida: "No se metan conmigo"

¡Volvió con todo! Laura Spoya reapareció en el set de 'Good Time' después de estar ausente una semana, y lo hizo al puro estilo de bruja moderna: con sombrero, pantalón de cuero, labios rojos y un gato negro en brazos. La influencer llegó a las 11:11 a.m., la hora en que solía decir a sus seguidores que "manifiesten".

Laura Spoya regresa recargada a 'Good Time' y lanza advertencia

Después de una semana lejos de las cámaras, Laura Spoya volvió con fuerza al programa 'Good Time' y lo hizo con una entrada que dejó a todos con la boca abierta. Vestida de negro, con sombrero de bruja y labios rojos intensos, la influencer sorprendió aún más al llegar cargando a un pequeño gato negro.

"¿Ustedes creen que me he ido una semana a llorar a mi cama, a encerrarme debajo de mi cobija? Me he ido a hacer una cositas... ¡Buenas chicos!", exclamó Laura entre abrazos de sus compañeros.

Un gato con misión espiritual. Laura no volvió sola. Presentó a su nueva mascota, un gatito negro de apenas dos meses que llamó Eugenio. Pero no se trata de un gato cualquiera. Según la también modelo, este felino tiene una misión especial en su vida: protegerla de las malas energías.

"Es mi protector de energías, porque yo en algún momento les dije a todos que no se metan conmigo porque quien se mete conmigo termina cagad0", dijo entre risas. Y dejó claro que Eugenio la acompañará siempre: "Cada vez que me quieran entrevistar voy a estar con mi gato negro... La tía bruja".

Una semana de reconexión. Spoya explicó que durante su ausencia no estuvo triste, sino en un proceso espiritual para reconectar consigo misma. Además, detalló que hizo una alineación de chacras para poder volver al programa con una energía renovada.

"Yo no me encuentro a mí misma llorando en mi cama o desconectándome. Yo me encuentro a mí misma cuando voy al plano astral", comentó. "He hecho un trabajo bastante introspectivo esta semana y en ese viaje a mi mente, mi guía espiritual me ha dicho que necesito tener un guardián de energía... Cada vez que alguien me quiera tirar mala energía se les va a devolver. Así que yo que ustedes lo pensaría dos veces", contó.

No fue coincidencia. El gato Eugenio no llegó por casualidad. Según Laura, su adopción debía cumplir ciertas condiciones, según su astrólogo.

"Tenía que ser un gato adoptado, obtenido en la noche... Y el que me lo entregó tenía que ponerle nombre. Luego él tenía que entrar el 31 a las 12:20 porque la luna se encontraba en mi signo", explicó.

Incluso contó que ya le está tramitando su carné de mascota de apoyo emocional para que pueda acompañarla a todos lados, incluso en los vuelos.

Mensaje claro a la prensa

Luego de agradecer a sus seguidores por sus mensajes, Laura Spoya también aprovechó para responder a la prensa que la criticó durante su descanso. La ex Miss Perú se refirió a cuando la abordaron en el Jockey Plaza y había dejado a sus hijos. Cabe señalar que Peluchín criticó su actitud con el reportero de "Amor y Fuego".

"Comenzaron a comentar: 'Se le ve la ira. Tiene ganas de pegarle a nuestro reportero'. Sí, no te equivoques. Más bien he estado controlado ahí... Estaba asada... Ahora yo comprendo por qué Britney se rapó y le pegó a un periodista con un paraguas, con la única diferencia que yo no le pegué a nadie. Yo la comprendo", declaró.

Así, con su energía renovada, un gato como amuleto y su sentido del humor intacto, Laura Spoya hizo su regreso a 'Good Time'. Promete seguir dando qué hablar en programas y en redes. Que se cuiden los que quieran meterse con ella, o al menos eso dijo.