Hija mayor de Pamela López se lanza como emprendedora en redes: "Lo más preciado que tengo"

Fabiana Ríos López, hija mayor de Pamela López, sorprendió a todos sus seguidores al convertirse en emprendedora, con un peculiar negocio que promete dejarle jugosas ganancias para poder continuar con sus estudios. La joven, que radica en Trujillo, hará un closet sale con sus prendas.

La engreída mayor de Pamela López sorprendió al publicar un video en el que reflexiona sobre la gran cantidad de ropa que tiene, mucha de ella en excelente estado y algunas prendas con poco uso o con etiqueta. Es así que decidió vender todo lo que considera que ocupa espacio innecesario en su clóset.

En el video muestra varias prendas, desde polos hasta carteras, pantalones, accesorios y zapatos. Aunque no se sabe cuáles son las ganancias exactas que le podría generar este negocio a Fabiana, la joven indicó que el precio de las prendas irá desde los 8 soles, porque se espera que tenga una gran ganancia.

Recordemos que Fabiana es hija de Pamela López, mas no de Christian Cueva. Ella saltó a la fama por ser parte de la familia que conformaron durante mucho tiempo Cristian y Pamela, pero tras la separación de ellos, Fabiana tomó partido por su madre y siempre se ha mostrado apoyándola incondicionalmente.

Pamela López está envuelta en un escándalo mediático debido a que denunció que Christian Cueva había maltratado psicológicamente a su hija Fabiana López. En ese sentido, ahora la influencer aseguró que su primogénita nunca estado desamparada debido a que su padre biológico siempre ha estado al pendiente de ella como un papá presente.

Recordemos que Pamela López inició una relación con Christian Cueva cuando ambos eran muy jóvenes y ella ya era madre de Fabiana, quien conoció al futbolista cuando tenía apenas siete años y desde entonces se volvió su figura paterna. En más de una oportunidad 'Aladino' sea mostrado como un padre para Fabiana, pero Pamela contó que eso solo era para las cámaras.

"La ha maltratado psicológicamente a mi hija, ahora último, en su momento se van a presentar esos audios donde él, no llega al insulto, pero la trata súper mal, la hace llorar, le hace recordar que ella no es su hija, que ella no es nada ni nadie,que él toda la vida ha tenido tres hijos, que ella no existe", expresó Pamela en entrevista con Magaly Medina.