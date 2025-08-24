RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡INESPERADO!

Yaco Eskenazi vive inesperado momento con fanática en el escenario: ¿Qué sucedió?

El ex chico reality fue sorprendido por el insólito grito de una espectadora durante su show en vivo, pero su rápida y divertida reacción terminó desatando risas volviéndose viral.

Yaco Eskenazi vive inesperado momento en la presentación de los 'Caballeros: El show'.
Yaco Eskenazi vive inesperado momento en la presentación de los 'Caballeros: El show'. (Composición: La Karibeña)
24/08/2025

Yaco Eskenazi protagonizó un episodio que rápidamente se viralizó durante la reciente edición de Caballeros: El show. El exintegrante de reality y esposo de Natalie Vértiz demostró, una vez más, que su carisma y espontaneidad lo ayudan a sortear cualquier situación en el escenario. Lo que pudo ser un momento incómodo terminó convirtiéndose en una divertida anécdota gracias a su rápido ingenio.

El inesperado grito de una fan

En medio de la presentación, Yaco decidió interactuar con el público e invitó a una seguidora a subir al escenario. La joven lo abrazó emocionada, lo que generó risas y aplausos de los asistentes. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó segundos después, cuando otra espectadora desde el público interrumpió el silencio y lanzó un peculiar comentario: 

"¡Yaco, detóname!". Lejos de quedarse callado, Eskenazi reaccionó con su característico buen humor y contestó: "¿Qué miérc* significa? ¿Detóname? Oe, ¿detóname? ¿Qué es eso? ¿Qué miérco*** significa detonar? ¡No te detonaré!"*. La respuesta del conductor arrancó carcajadas entre los asistentes y hasta sus propios compañeros, como Gino Assereto, celebraron la salida cómica.

Los videos del momento no tardaron en circular por redes sociales, donde los usuarios aplaudieron la manera en la que Yaco supo transformar lo insólito en parte del espectáculo. Para muchos, el conductor reafirmó que su talento para la improvisación es una de sus mayores fortalezas sobre las tablas.

'Caballeros: El show' se caracteriza por su estilo relajado y divertido, con espacio para la interacción directa entre el elenco y el público. En esta ocasión, la espontaneidad de Yaco terminó elevando aún más el ambiente, confirmando que sabe mantener la conexión con sus seguidores en cualquier circunstancia.

Yaco Eskenazi respalda a Korina Rivadeneira tras polémico episodio con bailarín: "No debe pasar en ningún ambiente"
Lee también

Yaco Eskenazi respalda a Korina Rivadeneira tras polémico episodio con bailarín: "No debe pasar en ningún ambiente"

¿Natalie Vértiz embarazada tras su luna de miel?

Por otro lado, luego de una soñada 'luna de miel' en Colombia con su esposo Yaco Eskenazi, Natalie Vértiz fue consultada por un supuesto embarazo, pero la modelo fue clara y aclaró los rumores. Eso sí, contó que la pasaron de maravilla y celebraron como se debe su primera década como pareja.

A su regreso, Natalie fue entrevistada por "América Espectáculos" y ahí aclaró que no está embarazada, como muchos venían especulando.

¿Natalie Vértiz quedó embarazada tras 'luna de miel' con Yaco Eskenazi en Colombia? Esto respondió
Lee también

¿Natalie Vértiz quedó embarazada tras 'luna de miel' con Yaco Eskenazi en Colombia? Esto respondió

"De verdad, todo el mundo decía: '¡ay, la mujercita!' Yo decía: 'la, la, la'. No, no, de ninguna manera. O sea, de verdad que yo me siento muy contenta con mis dos hijitos, con la familia de cuatro que tenemos", señaló con firmeza.

Además, explicó que el viaje fue una especie de "luna de miel atrasada", ya que nunca habían tenido una. Aprovecharon para desconectarse un poco de la rutina.

"Somos muy cronometrados, trabajadores, el colegio, la casa. Entonces le dije a Yaco: 'Son 10 años, creo que una década, no todas las parejas lo pasan, así que hay que celebrar nuestro amor. Vámonos un par de días'", comentó.

 

En conclusión, Yaco Eskenazi volvió a mostrar que la espontaneidad es su sello y que sabe transformar lo inesperado en un momento de humor, tal como ocurrió en 'Caballeros: El show'. Al mismo tiempo, Natalie Vértiz se encargó de cerrar rumores sobre un supuesto embarazo, dejando en claro que disfruta plenamente de su vida en familia. J

Temas relacionados Caballeros: El Show chico reality Espectáculos Redes Sociales Yaco Eskenazi

Siga leyendo

Lo Más leído

Mujer ampayada con Gustavo Salcedo manda fuerte mensaje tras separación de Maju Mantilla: "Algo está mal"

Gustavo Salcedo anuncia el fin su matrimonio con Maju Mantilla: "Fueron años muy importantes"

Samahara Lobatón revela que su pequeña sigue fuera del Perú: "Necesito que mis hijas estén juntas"

Bryan Torres habría sido captado bailando con otra mujer en medio de la pelea de Samahara y Youna

Maju Mantilla habría engañado a Gustavo Salcedo, según productora: "Dicen que con un compañero"

últimas noticias
Karibeña