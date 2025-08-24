Yaco Eskenazi vive inesperado momento con fanática en el escenario: ¿Qué sucedió?

Yaco Eskenazi protagonizó un episodio que rápidamente se viralizó durante la reciente edición de Caballeros: El show. El exintegrante de reality y esposo de Natalie Vértiz demostró, una vez más, que su carisma y espontaneidad lo ayudan a sortear cualquier situación en el escenario. Lo que pudo ser un momento incómodo terminó convirtiéndose en una divertida anécdota gracias a su rápido ingenio.

El inesperado grito de una fan

En medio de la presentación, Yaco decidió interactuar con el público e invitó a una seguidora a subir al escenario. La joven lo abrazó emocionada, lo que generó risas y aplausos de los asistentes. Sin embargo, la verdadera sorpresa llegó segundos después, cuando otra espectadora desde el público interrumpió el silencio y lanzó un peculiar comentario:

"¡Yaco, detóname!". Lejos de quedarse callado, Eskenazi reaccionó con su característico buen humor y contestó: "¿Qué miérc* significa? ¿Detóname? Oe, ¿detóname? ¿Qué es eso? ¿Qué miérco*** significa detonar? ¡No te detonaré!"*. La respuesta del conductor arrancó carcajadas entre los asistentes y hasta sus propios compañeros, como Gino Assereto, celebraron la salida cómica.

Los videos del momento no tardaron en circular por redes sociales, donde los usuarios aplaudieron la manera en la que Yaco supo transformar lo insólito en parte del espectáculo. Para muchos, el conductor reafirmó que su talento para la improvisación es una de sus mayores fortalezas sobre las tablas.

'Caballeros: El show' se caracteriza por su estilo relajado y divertido, con espacio para la interacción directa entre el elenco y el público. En esta ocasión, la espontaneidad de Yaco terminó elevando aún más el ambiente, confirmando que sabe mantener la conexión con sus seguidores en cualquier circunstancia.

¿Natalie Vértiz embarazada tras su luna de miel?

Por otro lado, luego de una soñada 'luna de miel' en Colombia con su esposo Yaco Eskenazi, Natalie Vértiz fue consultada por un supuesto embarazo, pero la modelo fue clara y aclaró los rumores. Eso sí, contó que la pasaron de maravilla y celebraron como se debe su primera década como pareja.

A su regreso, Natalie fue entrevistada por "América Espectáculos" y ahí aclaró que no está embarazada, como muchos venían especulando.

"De verdad, todo el mundo decía: '¡ay, la mujercita!' Yo decía: 'la, la, la'. No, no, de ninguna manera. O sea, de verdad que yo me siento muy contenta con mis dos hijitos, con la familia de cuatro que tenemos", señaló con firmeza.

Además, explicó que el viaje fue una especie de "luna de miel atrasada", ya que nunca habían tenido una. Aprovecharon para desconectarse un poco de la rutina.

"Somos muy cronometrados, trabajadores, el colegio, la casa. Entonces le dije a Yaco: 'Son 10 años, creo que una década, no todas las parejas lo pasan, así que hay que celebrar nuestro amor. Vámonos un par de días'", comentó.

En conclusión, Yaco Eskenazi volvió a mostrar que la espontaneidad es su sello y que sabe transformar lo inesperado en un momento de humor, tal como ocurrió en 'Caballeros: El show'. Al mismo tiempo, Natalie Vértiz se encargó de cerrar rumores sobre un supuesto embarazo, dejando en claro que disfruta plenamente de su vida en familia. J