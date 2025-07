Yaco Eskenazi respalda a Korina Rivadeneira tras polémico episodio con bailarín: "No debe pasar en ningún ambiente"

El caso de Korina Rivadeneira ha sacudido el mundo del espectáculo luego de que sufriera un incómodo momento durante una función del show 'Dioses del Circo: Virtuoso'. El responsable, el ciudadano húngaro Vajda Zoltan, fue condenado a dos años y seis meses de prisión suspendida tras ser hallado culpable. La situación generó indignación y varios personajes de la farándula han alzado su voz. Uno de ellos fue Yaco Eskenazi, quien expresó su firme rechazo.

Durante una entrevista con el programa "Ponte en la cola", Yaco Eskenazi no dudó en pronunciarse sobre el incómodo momento que vivió Korina en plena función circense. El exchico reality lamentó profundamente lo sucedido y destacó que el respeto no debe negociarse bajo ninguna circunstancia, sin importar la nacionalidad o el contexto.

Además, respaldó la actitud de Mario Hart, quien reaccionó rápidamente al acudir al circo el mismo día del incidente. Según Yaco, la defensa de Hart fue totalmente válida y necesaria. Sin embargo, también señaló que este caso debe servir como ejemplo más allá de la notoriedad de los involucrados.

"Se debe haber sentido bastante frustrado de no poder haber evitado algo como eso, pero son cosas que pasan. Me parece bien que haya tomado la postura de salir a defender a su esposa. Esto no puede pasar en ningún ambiente, y no debe quedar solo como un hecho mediático porque es una persona conocida", enfatizó.