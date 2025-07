Korina Rivadeneira se compadece con el bailarín tras dura sentencia: "No puedo evitar pensar en él"

En la mañana de hoy, el bailarín húngaro Vajda Zoltan fue sentenciado a dos años y seis meses de prisión suspendida, por realizar tocamientos indebidos contra Korina Rivadeneira durante el show Dioses del Circo, el último fin de semana. Tras la sentencia, la modelo venezolana se pronunció y afirmó haber sentido compasión por el bailarín.

La esposa de Mario Hart compartió un extenso comunicado en Instagram, donde afirmó que el dictamen del Poder Judicial no le ha traído paz, pero siente que finalmente se ha hecho justicia. Sin embargo, también llamó la atención que hiciera hincapié en las disculpas que el bailarín le ofreció durante la audiencia.