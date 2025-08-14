Pamela Franco y Christian Cueva: amigos aseguran que su relación está mejor que nunca

La relación de Pamela Franco y Christian Cueva parece tambalear, luego de que Pamela López afirmara que el futbolista estaría buscando contactarse con ella y con su novio, Paul Michael, a través de terceras personas. Ante ello, los amigos de la pareja salieron al frente para aclarar que su relación está más sólida que nunca.

¿Pamela y Christian están en crisis?

El programa Todo se filtra emitió un reportaje en el que buscaron la versión de los amigos de Pamela y Christian para saber si están felices o tienen algún problema. El primero en declarar fue el entrenador de Pamela, Dilbert.

"Están bien, así que vamos a negar todo rotundamente. Yo vi a Pamela ayer en la mañana y hablé con ella en la noche, y todo tranqui", dijo su entrenador.

Respecto a las recientes publicaciones de Pamela en Instagram, con canciones de desamor, dijo que ella es una romántica empedernida. "Siempre vas a ver esos estados sobre el tema amoroso y romántico", agregó.

Stewart, amigo de Pamela y Christian, también opinó sobre un posible distanciamiento entre ellos. "Yo la veo siempre enamorada; es más, a veces la he visto haciendo videollamada en el gimnasio", dijo, asegurando que hay bastante química entre ellos.

Pamela Franco borra fotos con Cueva

Pamela Franco estaría viviendo un momento complicado junto a Christian Cueva, futbolista del Emelec de Ecuador. La intérprete de cumbia llamó la atención de sus seguidores al eliminar de su cuenta de Instagram todas las fotografías donde aparecía junto al jugador, lo que desató rumores sobre una posible crisis en la pareja.

El programa "Todo se Filtra", reveló este gesto desatando especulaciones sobre un posible distanciamiento entre la pareja, especialmente luego de las recientes declaraciones de Pamela López, quien acusó a Cueva de intentar comunicarse con su actual pareja, Paul Michael, a través de un amigo identificado como 'Mariño'.

Estas confesiones no solo habrían desencadenado la molestia del futbolista del club Emelec, sino también las especulaciones de una presunta crisis de su relación con Pamela Franco. Según el conductor Kurt Villavicencio, la eliminación de imágenes de la cuenta de Instagram de Franco indicaría que la cantante estaría afectada por la situación y, posiblemente, evaluando su relación con Cueva.

De esta manera, pese a los rumores y las acusaciones de Pamela López, los amigos cercanos de Pamela Franco y Christian Cueva afirman que la pareja continúa unida, enamorada y sin problemas, desmintiendo cualquier indicio de crisis sentimental.