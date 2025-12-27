Bruno Pinasco anuncia que "Cinescape" deja la TV tras 25 años y continúa en YouTube: "¡Sigue adelante!"

Tras 25 años al aire, el programa "Cinescape", conducido por Bruno Pinasco, se despidió oficialmente de la televisión. El espacio que marcó a varias generaciones de cinéfilos en televisión dejará la pantalla chica para dar paso a una nueva etapa digital en YouTube.

"Cinescape" deja la TV y seguirá en YouTube, anuncia Bruno Pinasco

Después de 25 años al aire, el querido programa "Cinescape", conducido por Bruno Pinasco, se despidió de la pantalla chica. El espacio que acompañó a miles de peruanos cada fin de semana en América Televisión dirá adiós, pero no desaparecerá: continuará en YouTube con nuevas sorpresas para sus fieles seguidores.

"El amor por el cine no se detiene, tenemos mucha potencia en redes sociales, contenido digital y todas las tendencias para siempre conectar contigo, porque al final de todo, 'Cinescape' ha sido más que un programa, ha sido una gran aventura y ¿saben qué? la aventura continúa", dijo Bruno conmovido al cierre del último programa del 2025.

Durante su emotiva despedida, Bruno recordó los inicios de "Cinescape" y cómo el programa creció con el tiempo. Con su estilo alegre y cercano, hizo un recorrido por las etapas que marcaron la historia del espacio televisivo que se convirtió en un clásico del entretenimiento peruano.

"Desde aquel pequeño programa que empezamos con mucho entusiasmo, con una escenografía pequeñita, con solo una cámara, las primeras invitaciones a cubrir cosas en Hollywood, que siempre que llegábamos pensábamos que era la última o la única, hasta traer a las grandes figuras del cine directo a las cámaras peruanas", recordó con nostalgia.

El conductor también agradeció a su equipo por haberlo acompañado durante más de dos décadas. Resaltó que la pasión por el cine fue lo que los mantuvo siempre unidos.

"La misión no ha cambiado: acercarte, motivarte y mantener la afición por disfrutar del arte audiovisual semana tras semana, y con un equipo al que tengo que agradecer por acompañarme en esta locura llamada 'Cinescape'", expresó emocionado.

El anuncio también se confirmó en las redes oficiales del programa, donde se publicó un mensaje esperanzador. La cuenta oficial de Cinescape compartió el video que se emitió en América Televisión y confirmó que se muda a YouTube y estrenará programa el próximo año.

"¡Cinescape sigue adelante! El programa continúa durante todo el 2026 con más cine, entrevistas y contenido exclusivo en YouTube. ¡Estate atento! La diversión no acaba", se lee.

El futuro está en lo digital

Aunque muchos lamentaron el fin del programa en televisión, Bruno aclaró que "Cinescape" seguirá más activo que nunca en plataformas digitales. Desde enero del 2026, los fans podrán disfrutar del contenido a través de su canal oficial de YouTube, donde compartirán reseñas, entrevistas y noticias del cine mundial.

"Vimos la llegada del YouTube, la aparición de Facebook, algo curioso llamado Netflix, la tecnología renovándose, los equipos achicándose... y hoy con lo último de la IA", comentó Pinasco. "El amor por el cine no se detiene. 'Cinescape' ha sido más que un programa, ha sido una gran aventura... y la aventura continúa", finalizó Bruno,

Bruno Pinasco se mostró agradecido con el público que los acompañó desde el 2000, año en el que inició el programa en Panamericana Televisión y que, desde 2003, estuvo en América Televisión. Aseguró que esta nueva etapa es una oportunidad para conectarse con una generación más digital, pero manteniendo la esencia que siempre caracterizó a "Cinescape": su amor por el cine y la comunicación positiva.

En conclusión, tras 25 años en la televisión, "Cinescape" cierra una importante etapa para dar paso a una nueva era digital. Bruno Pinasco reafirmó su compromiso con el público y con el cine, destacando que el programa seguirá vigente en YouTube durante el 2026 con el mismo entusiasmo y espíritu que lo convirtió en un referente del entretenimiento peruano.