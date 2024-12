Bruno Pinasco celebra sus 50 años y hace petición especial a sus fans: "Quiero ser un viejito cool"

El querido conductor de televisión Bruno Pinasco celebró sus 50 años el 1 de diciembre, reflexionando sobre su trayectoria y agradeciendo las muestras de cariño recibidas. Durante la celebración, también hizo un peculiar pedido a sus seguidores: dejar atrás los memes sobre su "eterna juventud" y permitirle envejecer con naturalidad.

Recordemos que muchas personas bromean y hacen memes respecto a la "juventud eterna" de Bruno Pinasco, en referencia a que el periodista luce un aspecto juvenil pese al constante paso de los años.

El pedido de Bruno Pinasco

Pinasco recordó los logros de su carrera, destacando las inolvidables entrevistas realizadas a actores, deportistas y diplomáticos. "Me siento bendecido por las oportunidades que me ha dado la vida. Ha sido un regalo para mí", señaló emocionado, agradeciendo el cariño del público que lo acompaña desde los años 90 con Cinescape.

Sin embargo, entre risas, confesó que los constantes memes sobre su edad se han vuelto una "mochila pesada" que ya no desea cargar. "A todos nos pasa el tiempo, y no es sano mantener esta ilusión de que no envejezco. Quiero ser un viejito cool, con canas y patas de gallo" , dijo fiel a su estilo.

El conductor aseguró que este pedido no significa un rechazo a sus seguidores, sino un deseo de abrazar los cambios naturales de la vida, tal como sucede con diversas figuras de la televisión que se han convertido en íconos con el pasar de los años.

"Les pido como regalo especial que me dejen hacerme grande, disfrutar esta nueva etapa con sus transformaciones físicas y seguir siendo auténtico", expresó en su momento más sentimental ante sus miles de seguidores.

Pinasco resaltó que, aunque su apariencia cambie con los años, lo que nunca desaparecerá es su entusiasmo, estilo y compromiso con su público. "Seguiré viajando, regalándoles buenas entrevistas y manteniendo la chispa que siempre ha definido mi trabajo (...) El estilo se va a mantener y el entusiasmo nunca va a desaparecer, eso sí, se los prometo", prometió.

Es así que, la celebración de sus 50 años de Bruno Pinasco no solo marcó un hito en su vida personal, sino también un momento de conexión con su público, que lo ha acompañado por décadas. El conductor, con su mensaje lleno de humor y sinceridad, demostró que el verdadero encanto está en aceptar cada etapa de la vida con gratitud y alegría.