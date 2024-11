Miss Grand International 2024: La impactante transformación de una de las finalistas

La Miss Grand Myanmar, Thae Su Nyein, ha sido el centro de atención tras romper en llanto al no ganar la corona del Miss Grand International 2024 ni convertirse en la sucesora de Luciana Fuster. En las imágenes que circulan en redes, se observa cómo su equipo tuvo que sostenerla debido a su gran desconsuelo.

Posteriormente, cuentas especializadas en certámenes de belleza compartieron un nuevo video que muestra su notable cambio de apariencia con y sin maquillaje. Te contamos todos los detalles en la siguiente nota.

El impactante cambio de Miss Grand Myanmar

Thae Su Nyein, Miss Grand Myanmar, ha sorprendido a muchos con su impresionante transformación antes y después del maquillaje. Aunque fue una de las favoritas para suceder a Luciana Fuster en el Miss Grand International 2024, finalmente obtuvo el puesto de tercera finalista.

Según el video compartido en redes por cuentas especializadas en certámenes de belleza, se puede ver a Miss Grand Myanmar, Thae Su Nyein, con extensiones de cabello, maquillaje intenso y lentes de contacto para cambiar el color de sus ojos. Es importante señalar que la propia concursante compartió esta transformación en sus redes sociales.

Tras la publicación de este video, los usuarios en redes sociales expresaron su sorpresa ante la impresionante transformación de Miss Grand Myanmar, Thae Su Nyein. Su nombre ha llamado la atención incluso en esta región del continente, debido a la gran frustración que mostró al no ganar el Miss Grand International 2024.

Fue captada llorando tras no ganar la corona

No fue un buen momento para Miss Grand Myanmar, Thae Su Nyein, quien no logró ganar la corona del Miss Grand International 2024. La joven de 18 años pareció quedar en shock al escuchar su nombre como la tercera finalista, y su reacción, así como la expresión en su rostro, no pasó desapercibida.

En un principio, se rumoró que habían lanzado y roto la corona, pero esa información fue desmentida por las imágenes recientes que muestran al representante de Miss Grand Myanmar, Thae Su Nyein, quitándose la corona con furia.

En la etapa final del 'Miss Grand International 2024', Thae Su Nyein sonreía junto a las otras candidatas del Top 5: Rachel Gupta de India, Christine Opiaza de Filipinas, Safiétou Kabengele de Francia y Talita Hartmann de Brasil.

Todo transcurría con normalidad hasta que nombraron a Talita y Safiétou como cuarta y tercera finalistas, respectivamente. La tensión aumentó al anunciar que Thae Su Nyein ocupaba el puesto de segunda finalista. Su expresión facial no pasó desapercibida y fue captada por las cámaras.