Flavia Laos habla sobre las comparaciones con la pareja de Austin Palao: "Yo no mando esos comentarios"

Flavia Laos, la popular influencer y cantante, se pronunció sobre las comparaciones en redes con Fran Maira, la actual pareja de su ex, Austin Palao. En una reciente aparición en "América Espectáculos", Flavia hizo un pedido público a sus fans.

Flavia Laos, la famosa influencer y cantante, ha decidido hablar y pedir que se detengan las comparaciones con Fran Maira, la actual pareja de su exnovio, Austin Palao. En una reciente entrevista con "América Espectáculos", Flavia hizo un llamado a sus seguidores para que terminen con los comentarios y enfrentamientos innecesarios en las redes sociales.

La artista no dudó en expresar su opinión. "He escuchado algo así en las redes sociales no sé, yo estaba de viaje no estaba pendiente de eso. Yo no soy la que manda esos comentarios, ni nada, solamente para aclarar. Yo creo que todas somos hermosas y la chica es muy guapa también y cada una tiene lo suyo y es talentosa y cada uno hace buena música, entonces ¿por qué exponernos no?",comentó con sinceridad.

Además, resaltó que tanto ella como Fran Maira tiene su propio talento y que no hay necesidad de entrar en rivalidades. La influencer también se mostró incómoda con las constantes preguntas sobre su ex, Austin Palao. Recordó que su relación terminó hace un año y que prefiere no hablar de él ni de su nueva pareja.

"No quiero saber nada. Saludarnos no tiene nada que ver si yo me cruzo con alguien lo puedo saludar, pero no quiero hablar de ellos", explicó Flavia.

En la misma conversación, Flavia aprovechó para felicitar a su amigo Ignacio Baladán, quien pronto será padre.

"Al fin encontró una buena chica. Él también ha sufrido por elegir mal, pero ahora eligió a la chica correcta. Es una gran mujer, trabajadora y divertida. Es el paquete completo", afirmó con entusiasmo. Flavia mostró su alegría por la felicidad de su amigo y su nueva relación.

Sobre su carrera musical y la nueva relación de su ex

Flavia ha decidido centrar su energía en su carrera musical y dejar atrás cualquier drama relacionado con su vida personal. Aunque es difícil ignorar las comparaciones con Fran Maira, quien también es influencer y cantante, Flavia está decidida a enfocarse en lo que ama hacer.

Al ser preguntada sobre la nueva relación de Austin Palao con Fran Maira, Flavia Laos fue amable pero clara.

"Increíble. Qué bueno por ellos (risas)", respondió con una sonrisa. Sin embargo, también dejó claro que no le interesa seguir hablando de su ex. "Ya estoy un año soltera, un año ya, entonces, ¿qué me gano hablando de ellos ahora?", añadió.

Con este mensaje, Flavia Laos deja claro que no está dispuesta a involucrarse en dramas ni en comparaciones. Su deseo es vivir en paz y disfrutar de su carrera y sus amistades.

Flavia Laos está lista para seguir brillando en el mundo de la música y dejar atrás cualquier controversia relacionada con su pasado y sus exs. Su enfoque en su carrera y su actitud positiva demuestran que está decidida a avanzar sin mirar atrás.