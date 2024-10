Shirley Cherres se pronuncia luego que gerente la la denuncie por robo: "Se puso violento, no es mi tipo"

Shirley Cherres decidió hablar después de que un gerente la denunciara por presuntamente haberle robado sus pertenencias luego de haber pasado una noche de pasión. La modelo negó todas las acusaciones en su contra y anunció que sus abogados se están encargando del caso.

La exporrista rompió su silencio en una entrevista con un diario local, donde negó haber dopado al gerente y comentó que lo conoció cuando él era administrador de un hotel en Santa Eulalia. "Mis abogados están viendo todo", declaró.

Cherres relató que el hombre de negocios la invitó a su bungalow, pero lo notó extraño mientras estaban juntos. Además, indicó que no entiende por qué él ha declarado tantas cosas cuando nunca han estado en una relación exclusiva.

"Sí, se me insinuó y le dije que no era mi tipo de hombre; a mí me gustan los chicos guapos, delgados, profesionales y buenas personas. Fue en ese momento cuando se puso violento; lo herí en su ego", declaró a Trome.