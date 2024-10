Leyla Chihuán le responde fuerte a Magaly por pedirle que oficialice su relación: "Vivo en libertad"

Leyla Chihuán ha generado interés luego de ser vista acompañada de una joven mujer en un concierto en Lima. A raíz de la difusión de estas imágenes, se ha especulado sobre un posible nuevo romance de la deportista, aunque parece estar evitando entrar en detalles al respecto.

Ante ello, la exvoleibolista decidió responderle fuerte a Magaly Medina, quien insistió en que Chihuán debería oficializar su relación. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Leyla Chihuán le responde fuerte a Magaly Medina

La exvoleibolista Leyla Chihuán habló sobre su relación sentimental con Abril Cárdenas, una joven que colabora con ella, en una entrevista para un programa de YouTube. La excongresista decidió abordar el tema luego de que Magaly Medina, en su programa, cuestionara por qué no oficializaba su relación y la animara a ser más abierta sobre su vida amorosa. Al parecer, estos comentarios no le sentaron bien, lo que la motivó a responder directamente.

"Me dicen que salga del armario. ¿Qué armario, señora? Vaya usted a mi casa y mi armario no tiene puerta, nunca ha tenido. ¿Qué hablan?", señaló Chihuán, quien además destacó que siempre ha llevado su vida en plenitud. "Siempre he vivido una vida en libertad, no en libertinaje, respetando a la persona que está al lado".

Ante ello, Chihuán criticó a Magaly Medina por cuestionar su vida privada. En ese sentido, resaltó que se ha criado en Europa, en donde no hay este tipo de críticas con respecto a la vida íntima de las personas.

"Yo, prácticamente, me he criado en Europa, donde todo el mundo hace su vida, su trabajo, su familia y no te están mirando ni criticando ni nada. Primero está la vida de los demás que la mía propia", acotó Leyla Chihuán.

Más feliz que nunca

La exvoleibolista Leyla Chihuán, quien ha mantenido su vida privada fuera del foco público, publicó recientemente en redes sociales una imagen romántica junto a una joven. En la foto, se las ve con las manos entrelazadas, acompañadas por el mensaje "Disfrutando", un emoji de corazón y la canción 'Colgando en tus manos' de fondo.

En una reciente entrevista en 'La Linares', Leya Chihuán reveló algunos detalles de su situación sentimental actual, en la cual destacó que se encuentra feliz.

"Yo solamente voy a decir que estoy muy feliz, estoy muy contenta. (Estoy) en una etapa de mi vida en la que me permite muchas cosas. Ya a esta edad, ¿qué me pueden prohibir?", expresó.