Vanessa Pumarica confiesa que está alejada de Pamela Franco: "En mi no cabe la deslealtad"

Pamela Franco es una reconocida artista que era muy amiga de Vanessa Pumarica. Aunque siempre se las captaba juntas, ahora han lucido distanciados desde hace mucho tiempo y Pumarica sale a contar la razón de ello.

¿Qué dijo Vanessa Pumarica de Pamela Franco?

En una entrevista para el programa 'América Hoy', Vanessa Pumarica fue captada por medio de WhatsApp donde es consultada sobre su amistad con Pamela Franco. Además, mencionó que si están distanciadas, pero que no se han peleado y la razón habría sido por otro motivo.

"Prefiero no hablar de ella porque yo ahora no sé nada de su vida y la verdad, prefiero mantenerme al margen de lo que pase. Algo que quede claro, yo no me he peleado con Pamela para nada, el cariño y el respeto siempre va estar ahí", expresó.

También, comentó que este alejamiento entre las dos fue una decisión de la cantante de cumbia. Además, resalta que es una buena amiga, pero que te dice las cosas sin filtro.

"El distanciamiento también es bueno y válido, si ella decidió alejarse es aceptable su decisión. Las personas que me conocen saben que soy una amiga todo terreno y en mi no cabe la deslealtad. Jamás haría algo para dañar a nadie, mucho menos a personas que estimo, pero si soy una amiga que te ve a decir las cosas sin filtro", comentó.

¿Cueva acabó con la amistad de ambas?

Luego, Vanessa Pumarica agrega que respeta le decisión que ha tomado Pamela Franco y decidió tomar ese paso al costado en su vida. Aunque, sabe que está muy bien.

"Solo te diré que una relación de dos, los terceros sobran. Pame es una mujer fuerte y debe estar bien, trabajando como siempre. Por supuesto que duele, soy un ser humano, pero si ella tomó esa decisión yo respeto a mi amiga. Simplemente doy un paso al costado, entrego mi cariño y mi amor a quienes lo valoran", agregó.

Después, fue consultada si Christian Cueva tuvo algo que ver en este distanciamiento con la cantante de cumbia. Pumarica no quiso responder, pero mando un pequeño 'dardo'.

"¿Cree que Cueva sigue siendo un buen partido para Pamela Franco?", le preguntan, y Vanessa responde: "Yo de Cueva no voy a opinar. Como dice el refrán, calladita te ves más bonita".

Es así como Vanessa Pumarica confirma el distanciamiento de Pamela Franco, pero no por un pleito entre ellas sino una decisión que tomó la cantante de cumbia. Aunque no descartó que Christian Cueva haya sido el causante.