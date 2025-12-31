Valentino Palacios podría audicionar para Corazón Serrano según Edwin Guerrero: "Vas a destronar a Susana"

El tiktoker Valentino Palacios volvió a captar la atención en redes sociales tras protagonizar un momento que se viralizó rápidamente. El joven creador de contenido, de 20 años, audicionó en vivo ante Edwin Guerrero, líder de Corazón Serrano, con la intención de integrarse a la orquesta, escena que generó miles de reacciones y expectativas entre los seguidores del género.

Valentino Palacios audiciona en vivo para Corazón Serrano

Durante el en vivo, Valentino no dudó en mostrar su talento musical e interpretó el tema "El estúpido", una canción emblemática dentro del repertorio de Corazón Serrano. Su presentación captó de inmediato la atención de Edwin Guerrero, quien reaccionó con sorpresa y humor, alimentando la ilusión de que el tiktoker podría convertirse en un nuevo integrante del grupo.

El momento más comentado de la transmisión ocurrió cuando Edwin Guerrero, tras escuchar la interpretación de Valentino Palacios, bromeó con la posibilidad de anunciarlo oficialmente como nuevo integrante de la agrupación. Con su característico estilo, el productor musical lanzó una frase que desató risas y revuelo entre los seguidores del en vivo.

"Justo le estaba anunciando a la gente que mañana tenemos nuevo integrante y ya, pues aquí está gente. Acá está celebrando Año Nuevo en San Juan de Lurigancho, va a ir Valentino, nuevo integrante de Corazón Serrano", comentó.

Lejos de mostrarse nervioso, el joven tiktoker evidenció seguridad y entusiasmo frente a la oportunidad. Incluso se animó a autodenominarse la nueva "Muñequita de oro", en clara referencia a uno de los apodos más representativos dentro de la historia de la agrupación. Sin embargo, Edwin Guerrero optó por bajar ligeramente las revoluciones y dejó en claro que la decisión no estaba cerrada.

"Aunque lo voy a pensar bien", señaló, manteniendo el suspenso. Aun así, el líder de Corazón Serrano no ocultó su sorpresa por el desempeño del influencer y continuó con las bromas. "Vas a destronar a Susana (Alvarado)", afirmó entre risas, provocando una avalancha de comentarios y reacciones en redes sociales.

El episodio no solo reforzó la popularidad de Valentino Palacios, sino que también evidenció el alcance de las plataformas digitales como vitrina para nuevos talentos.

Edwin Guerrero sobre ser captado con Ana Lucía Urbina

Como se recuerda, la cantante Ana Lucía Urbina mantuvo una relación romántica con el director musical Edwin Guerrero, uno de los dueños de Corazón Serrano. Aunque todo terminó hace varios años atrás, se reveló que ambos regresaron por un corto tiempo en el 2024, pero finalizó cuando perdieron a su bebé.

Ahora, hace unos días ambos fueron captados juntos bien vestidos acompañados de otras personas. Los seguidores creían que la pareja habría retomado su relación romántica, pero el hermano de Yrma Guerrero salió a responder por medio de una transmisión en sus redes sociales.

"No hablen tonterías. Ese día nosotros tuvimos un compartir navideño con los músicos y varias personas en grupo hemos salido. Hemos salido también juntos, pero la gente al toque vincula. Déjenla tranquila a la muchacha. Nos llevamos muy bien. Somos amigos", expresó el artista sobre su expareja.

En conclusión, la audición en vivo de Valentino Palacios mostró el poder de las redes sociales para visibilizar nuevos talentos y generar expectativa. Aunque su ingreso a Corazón Serrano no está definido, el episodio lo posicionó como uno de los nombres más comentados del momento.