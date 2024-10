¡Se muda! César BK continúa su carrera musical en México y busca la internacionalización

El cantautor peruano César BK ha dejado a sus seguidores sorprendidos con el anuncio que hizo recientemente a través de sus redes sociales. El artista ha tomado la decisión de mudarse a México para continuar su carrera musical, después de haber establecido alianzas estratégicas que contribuirán al desarrollo de su trayectoria.

En ese sentido, el artista peruano compartió emotivos momentos con sus familiares al revelar que se iría del país para continuar con su carrera musical. Conoce todos los detalles en la siguiente nota.

El artista peruano César BK no deja de sorprender a sus más fieles seguidores. Recientemente, el cantautor anunció en redes sociales que ha decidido irse del país para continuar con su carrera musical en México. En medio de un emotivo momento, les comunicó la noticia a sus familiares más cercanos.

"Estoy un poco apenado por alejarme de mi familia y de mis amigos aquí en Perú, pero luego de pensarlo mucho he decidido irme fuera para seguir creciendo. No me voy solo, me voy con mi socio y productor Cubas, con quien hemos llegado a concretar alianzas con personas muy influyentes en la música internacional", empezó diciendo el artista César BK.