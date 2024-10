¡Lo anhela! Milett Figueroa sorprende tras confesar que quiere un hijo con Marcelo Tinelli

La modelo peruana Milett Figueroa habló sobre la posibilidad de convertirse en madre junto a su actual pareja, el reconocido conductor argentino Marcelo Tinelli. La bailarina comentó que le gustaría contemplar esa idea en el futuro. Cabe resaltar que la actual jurado de 'Cantando 2024' sostuvo que es un tema que aún no han conversado.

Ante ello, las declaraciones de Milett Figueroa, quien ha sido criticada por su relación con Tinelli, han impactado a sus seguidores en las redes sociales. Conoce más detalles en la siguiente nota.

En su participación en el programa 'Cantando 2024', Milett Figueroa fue preguntada sobre la posibilidad de formar una familia con Marcelo Tinelli. La modelo peruana respondió de manera honesta, señalando que es un tema que aún no ha discutido con su pareja.

"Plantear eso es una conversación muy íntima. No es mi estilo, la verdad" , expresó la modelo peruana en un primer momento. Si embargo, no descartó la idea para el futuro junto a Tinelli: "Por supuesto, si en algún momento Dios me brinda la oportunidad de ser madre, me encantaría, pero aún no hemos tenido esa conversación previa" .

Tras ello y pese a las continuas críticas, Milett Figueroa dejó en claro que disfruta compartiendo en familia y junto a su pareja Marcelo Tinelli.

Recientemente, en una entrevista con Verónica Linares, Milett Figueroa reveló por qué Marcelo Tinelli le atrae a pesar de la gran diferencia de edad entre ellos. Explicó que lo que más le atrae es su personalidad, ya que tiene un espíritu que le resulta mucho más interesante que el de personas de su misma edad.

"No veo las arrugas como signo de vejez, hasta me parecen recontra interesante las arrugas, re interesantes. Tiene 63 pero no parece para nada, ¿han visto la personalidad que tiene? Su espíritu es tan alegre. Si tú no me dices que tiene esa edad, no te creo", dijo.