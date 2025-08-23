Mark Vito reconoce que nunca trabajó y su 'suegra' lo trolea: "Eres un vagazo"

El exesposo de Keiko Fujimori, Mark Vito Villanella, volvió a estar en boca de todos luego de protagonizar un divertido pero polémico video junto a la madre de su actual pareja, Sofía Chirinos. En el clip, que causa furor en Instagram y TikTok, la señora no dudó en lanzarle un contundente calificativo: "vagazo".

El polémico Mark Vito Villanella, exesposo de Keiko Fujimori y ahora influencer, volvió a estar en boca de todos tras un video que compartió en Instagram y TikTok junto a la madre de su actual pareja, Sofía Chirinos. Lo que parecía ser una broma familiar terminó generando revuelo en redes sociales cuando su "suegra" lo llamó directamente "vagazo".

En el clip, que rápidamente se hizo viral, la señora le lanzó una pregunta inesperada: "Oye Mark, una pregunta, ¿tú vas a recibir tu jubilación?", se le escucha decir. La respuesta del estadounidense dejó a más de uno sorprendido: "Pero, suegra, yo nunca he trabajado", comentó con total naturalidad.

La madre de Sofía no dudó en replicar que pese a ello, igual lo quería. Sin embargo, resaltó que Mark Vito era un "vagazo".

"Ay, pero igual te quiero, aunque seas un vagazo", dijo la madre de la pareja del influencer, generando risas en redes, pero también un sinfín de críticas.

Usuarios divididos por su sinceridad

Aunque el video fue grabado en tono de broma, la declaración no pasó desapercibida para el público. Algunos lo tomaron con humor y lo llenaron de comentarios sarcásticos, mientras que otros lo criticaron duramente.

"Ni que vea este video mi jefe, porque me dice lo mismo", bromeó un usuario. Otro escribió: "Si nunca trabajó, ¿cómo pensaba jubilarse?".

El clip también alimentó el debate sobre la vida del influencer, quien ha estado envuelto en titulares desde su separación con Keiko Fujimori. Después del fin de su matrimonio con la lideresa de Fuerza Popular, Mark decidió dedicarse de lleno a las redes sociales. Hoy es una figura muy activa en TikTok e Instagram, donde suma miles de seguidores con sus videos cargados de humor.

En el plano sentimental también ha dado que hablar. Primero se le vinculó con la modelo Deysi Araujo, aunque finalmente se confirmó que mantiene una relación seria con Sofía Chirinos, también influencer y empresaria.

Lo cierto es que el exesposo de Keiko sabe cómo generar titulares y mantener su nombre vigente en el mundo del espectáculo. Entre confesiones inesperadas y bromas virales, el estadounidense se ha consolidado como un personaje polémico y mediático en el Perú.

En conclusión, la reciente frase de Mark Vito al decir "yo nunca he trabajado" y la contundente respuesta de su 'suegra' llamándolo "vagazo" se convirtieron en uno de los momentos más comentados en redes sociales. Y, como todo lo que hace, volvió a dividir opiniones entre risas, críticas y memes.