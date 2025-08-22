RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡Se confiesa!

Keiko Fujimori deja entrever que su ruptura con Mark Vito fue por una infidelidad: "Cruzó la línea"

Keiko Fujimori reveló detalles inéditos sobre su separación de Mark Vito, confesando que la infidelidad habría sido el determinante en la ruptura definitiva de su matrimonio.

Keiko Fujimori revela que Mark Vito le habría sido infiel
22/08/2025

Keiko Fujimori es la nueva invitada en el podcast de Magaly Medina y su entrevista ha generado revuelo, ya que la excandidata a la presidencia habló por primera vez sobre su separación de Mark Vito, dejando entrever que el conocido tiktoker le habría sido infiel, y ese fue el motivo por el que decidieron separarse definitivamente.

Keiko abre su corazón con Magaly

La lideresa de Fuerza Popular confesó que su ruptura con el padre de sus hijas fue un proceso muy duro y cree que la persecución judicial que hubo en su contra afectó mucho a su relación, al punto de deteriorarlos como pareja y orillarlos al divorcio.

"Llegó un momento en el que, si se cruza la línea, el matrimonio para mí... (Magaly: ¿él cruzó una línea de la que no había regreso?) Sí, y lo conversamos alturadamente", indicó.

En ese momento, Magaly dijo que ella no sería capaz de conversar alturadamente con una persona que le ha "puesto los cachos". Sin embargo, la política aseguró que siempre es posible dialogar de forma tranquila con alguien que cometió una infidelidad.

Por otro lado, Keiko también se negó a revelar cómo se enteró de la presunta traición de su exesposo y dijo que a él le sorprendió que hayan llegado al divorcio, ya que Mark proviene de una familia muy bien constituida, mientras que ella vivió el divorcio de sus padres en carne propia.

Finalmente, indicó que su proceso de separación no fue sencillo y tomó varios meses, ya que necesitaban reflexionar sobre muchas cosas. Aunque confiesa que Mark nunca buscó su perdón, terminó firmando los papeles de conciliación, dando por finalizado su matrimonio.

La nueva vida de Mark Vito

Mark Vito se ha convertido en una figura de las redes sociales, desde que se separó de Keiko Fujimori. A pesar de haber terminado su relación con una jovencita hace unos meses, ahora anuncia que está en una nueva relación amorosa con una conocida profesora de inglés. 

Como se recuerda, Mark Vito anunció el fin de su relación con la jovencita Sofía Chirinos en un video publicado en sus redes a inicio de este 2025. Luego de ello, se le vio coqueteando con varias figuras de las redes sociales como Deysi Araujo, entre otras más.

Pero luego, el extranjero sorprendió a sus seguidores al confirmar que tiene una relación amorosa con una profesora de inglés llamada Leslie Echevarria. A través de una publicación en todas sus redes sociales, compartió varias fotos de ambos juntos y dándose un beso con un mensaje. 

"Cuando viajas para disfrutar la soltería, pero terminas enamorándote. La última, si Dios quiere", expresó en su publicación compartiendo las fotos con su nueva pareja. 

De esta manera, Keiko Fujimori habló por primera vez de su separación de Mark Vito, revelando que la infidelidad fue clave en la ruptura. Mientras tanto, él disfruta de su faceta mediática y acaba de confirmar una nueva relación amorosa con la profesora de inglés Leslie Echevarría.

