Melissa Klug revela su postura sobre la relación de sus hijos con Jefferson Farfán: "Muchos años no estuvo"

Melissa Klug se mantiene enfocada en su familia y en la crianza de sus hijos, demostrando que la prioridad siempre ha sido su bienestar. Sin embargo, la popular 'Blanca de Chucuito' sorprendió a sus seguidores al hablar públicamente sobre la relación de sus hijos varones con su padre, Jefferson Farfán.

Melissa Klug explica por qué sus hijos sí ven a Jefferson Farfán

A través de su cuenta oficial de Instagram, Melissa Klug respondió con sinceridad a un usuario que elogió su disposición para que sus hijos varones compartan tiempo con Jefferson Farfán. La empresaria detalló que los conflictos judiciales entre adultos no deben interferir en la vida de los menores.

"Quiero dejar claro algo muy importante para mí: los temas judiciales entre adultos no deberían interferir en el bienestar emocional de nuestros hijos. Ellos tienen derecho a compartir, disfrutar y crear momentos con su padre, más aún porque durante muchos años no estuvo tan presente por temas laborales", aseguró.

Este mensaje marca un cambio respecto a los enfrentamientos mediáticos que Klug sostuvo en el pasado con Farfán, cuando las discusiones giraban en torno a la ausencia del exfutbolista por compromisos internacionales. Hoy, la influencer prioriza la estabilidad emocional de sus hijos y deja de lado cualquier conflicto personal.

"Mi prioridad siempre será proteger su infancia y su crecimiento, su estabilidad y su derecho a mantener un vínculo sano con su padre. El conflicto lo tiene él y su abogado", sentenció Klug, reafirmando su postura de respeto y madurez frente a la situación.

Melissa Klug revela por qué permite que sus dos hijos vean a Farfán. Foto: Instagram.

Melissa explica por qué sus hijos no pasaron el Año Nuevo con ella

Melissa Klug también se sinceró sobre la ausencia de sus hijos varones durante la celebración del Año Nuevo 2026. En un post de la empresaria también aprovechó sus redes para explicar la ausencia de sus hijos varones en la celebración de Año Nuevo. En varias publicaciones, se mostró feliz junto a sus cuatro hijas mayores y compartió reflexiones sobre el cierre del 2025.

"El 2025 me enseñó, me retó y me transformó. Hoy lo despido con mis hijas y abro el 2026 con fe, cambios positivos, abundancia y decisiones que me acerquen a la tranquilidad que merezco", escribió.

Asimismo, aclaró que sus hijos varones pasaron la celebración del nuevo año junto a amigos y familiares en el sur, dejando en claro que la ausencia no significaba ningún distanciamiento:

"Mis hijos los varones lo pasaron en el sur con amigos y familia", confirmó, evitando rumores y reafirmando que siempre busca el bienestar de todos sus hijos.

Melissa Klug confiesa por qué sus hijos con Jefferson Farfán no pasaron con ella el Año Nuevo 2026. Foto: Instagram.

En conclusión, Melissa Klug prioriza la estabilidad y felicidad de sus hijos, asegurando que disfruten tiempo con Jefferson Farfán sin que los conflictos personales interfieran. La influencer también explicó a sus seguidores la ausencia de los niños en Año Nuevo 2026, reafirmando que la armonía familiar es su prioridad.