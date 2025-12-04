RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡INESPERADO!

Milenka Nolasco genera polémica al ser consultada por Zully: "No tengo memoria"

Milenka Nolasco sorprendió en una reciente entrevista al responder sobre su distanciamiento con Zully.

Milenka Nolasco rompe su silencio sobre su distanciamiento con Zully.
Milenka Nolasco rompe su silencio sobre su distanciamiento con Zully.
04/12/2025

Milenka Nolasco atraviesa una etapa de crecimiento artístico y personal. Llegó a Karibeña Espectáculos para presentar "Muñekita", su nueva propuesta musical, pero las preguntas sobre su distanciada relación con la tiktoker Zully fueron inevitables. La influencer respondió sin profundizar en la polémica.

Milenka Nolasco evita hablar de Zully,

En la entrevista con Karibeña Espectáculos, la joven artista fue consultada directamente sobre la posibilidad de una colaboración con Zully, ahora que ambas están incursionando en la música. Milenka mantuvo una actitud diplomática y dejó abierta la puerta a un posible trabajo juntas, aunque no quiso profundizar.

"Prefiero no tocar ese tema en realidad. De mi parte con ella todo fresh, estamos enfocadas en nuestro proyecto", comentó con serenidad.

La tensión aumentó cuando le preguntaron desde cuándo no conversa con Zully, recordándole que ambas compartían una cercana amistad que llamó la atención del público. Milenka cortó la conversación sin generar conflicto, pero dejó una frase que muchos interpretaron como una clara señal de distancia.

"La verdad es que no tengo memoria, no lo recuerdo", respondió, mostrando que prefiere mantener su vida personal lejos del ruido mediático.

A pesar de las especulaciones, la influencer aseguró que su prioridad está en su carrera musical y en consolidar su identidad artística, especialmente ahora que "Muñekita" empieza a ganar espacio entre sus seguidores.

La artista confiesa que le gusta alguien "prohibido"

Días antes, Milenka había sorprendido en otra entrevista, esta vez en Ke Rica Mañana con Leysi Suárez. Durante la conversación, la conductora decidió entrar a terreno sentimental y le preguntó directamente si estaba enamorada. La influencer reaccionó entre risas y con un evidente nerviosismo, pero no evadió la pregunta.

"Un secreto podría ser como que me gusta alguien. Alguien en secreto pero es prohibido", explicó.

La declaración generó inmediata expectativa. Leysi, fiel a su estilo, bromeó con la situación y comentó que la mamá de Milenka, la conocida señora Anita, habría puesto "caras raras" detrás de cámaras al escuchar la respuesta. Sin embargo, la joven artista mantuvo la calma y el buen humor.

No quiso dar más detalles, pero alimentó la intriga entre sus seguidores, quienes ahora especulan sobre la identidad de esa persona "prohibida". La creadora de contenido dejó claro que, aunque su vida sentimental esté en boca de muchos, ella prefiere manejar ciertos temas con prudencia. No obstante, su sinceridad le sumó cercanía con su público, que celebró su espontaneidad.

En conclusión, Milenka Nolasco vive un momento decisivo en su carrera. La presentación de "Muñekita" marca un nuevo paso en su desarrollo artístico, mientras que su vida personal continúa despertando interés. Aunque evita alimentar polémicas, sus declaraciones generan conversación y mantienen enganchados a sus seguidores.

