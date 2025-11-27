Zully se reencuentra con Milenka Nolasco y explica por qué se distanciaron: "Estoy metida en mi negocio"

El reencuentro que muchos seguidores pedían por fin se dio en televisión. Zully volvió a encontrarse con Milenka Nolasco en el programa "Mande quien mande" y explicó por qué ya no graban juntas como antes.

Zully explica por qué se distanció de Milenka Nolasco

Un reencuentro que muchos fans estaban esperando. Zully se reencontró con Milenka Nolasco en "Mande quien mande" y rompió el silencio sobre por qué dejaron de grabar juntas. La creadora dejó claro que no hubo pelea, solo enfoques distintos y full chamba en sus proyectos.

Zully y Milenka movían redes a inicios del 2025, hacían lives en Kick y TikToks en dupla. Pero de pronto, el contenido juntas se detuvo. En MQM, la conductora María Pía Copello le consultó a Zully por esa pasada amistad y ella respondió sin dudar.

"Porque ustedes grababan juntas en las redes, eran super así, amigas, consejeras, hermanas de cámaras. Mira, ahí están las dos. Esto más o menos en qué época fue", dijo la conductora, mostrando videos juntas. "Eso fue este año, a principios", comentó.

Y vino la pregunta que más generaba duda. Copello consultó si sucedió algo para que ya no se vean tan cercanas como antes. Zully aclaró todo.

"¿Algo ha pasado en esa amistad?", insistió la conductora. Zully fue clara: "No, solo que cada uno está en su crecimiento y en lo suyo. Y últimamente, estoy metida en mi negocio de fajas también, mis canciones que he sacado, estoy full pendiente de mis sueños".

De pronto, María Pía anunció que Milenka Nolasco entraría al set. La streamer ingresó y recién saludó a Zully cuando la conductora la presentó.

"La presentamos así. Milenka Nolasco... Milenka, por favor. ¿Cómo estás? Muy bien. Te presento una amiga Zully", dijo la conductora. Milenka saludó con un "Holi, ¿cómo estás?", sin mirar a los ojos de Zully.

¿Reencuentro sí, pero con distancia del momento?

Luego, María Pía comentó que iban a hacer lo que las redes estaban pidiendo: que Zully y Milenka bailen juntas un TikTok para intentar volver a la vibra de antes. Para ese momento pusieron dos temas de Shakira: "Addicted to You" y "Soltera". La idea era reconectar, pero el baile se vio con pasos descoordinados, sin la química natural de amigas que antes mostraban en sus lives y videos.

"Las redes piden que juntas hagan un tiktok", dijo María Pía y empezó a sonar "Addicted to You". Las influencers intentaron seguir el ritmo, pero se notaba que los pasos no coincidían. Intentaron con otra canción. "Milenka y Zully, pinkys forever, bailan así", señaló Copello y sonó "Soltera". Sin embargo, esa cercanía que el público recordaba ya no se sintió igual en cámara.

La reacción en redes no tardó. Muchos usuarios señalaron que el momento se veía "frío" y hasta incómodo. Las sonrisas no salían espontáneas y no estaban sincronizadas. Aun así, Zully fue clara al descartar cualquier conflicto directo entre ellas, reafirmando que está enfocada en su negocio de fajas, su música nueva y cumplir sus metas personales. Milenka, por su parte, no se negó a participar ni a saludar.

En conclusión, el reencuentro entre Zully y Milenka Nolasco no tuvo peleas ni discusiones. Ambas dejaron claro que la distancia que se notó en cámaras solo es parte del momento y del camino que cada una está siguiendo. Dejaron en evidencia que no todo puede volver a ser igual solo porque el público lo pida. Ahora, cada una sigue firme en sus proyectos, creciendo a su propio ritmo.