Milenka Nolasco sorprende al confesar que le gusta alguien en secreto: "Pero es prohibido"

Milenka Nolasco llegó al programa 'Ke Rica Mañana' de Radio Karibeña para presentar oficialmente su nuevo tema "Muñekita". La artista conversó con Leysi Suárez, quien le preguntó de todo: desde sus gustos musicales, artistas con los que le gustaría colaborar y si actualmente está enamorada. Sus respuesta sorprendieron a más de uno.

Milenka Nolasco abre su corazón en 'Ke Rica Mañana'

Durante la conversación, Leysi Suárez decidió ir más allá de la música y tocar el tema sentimental, algo que tomó por sorpresa a Milenka, quien reaccionó entre risas y algo de nerviosismo. Cuando la conductora le preguntó si estaba enamorada, la influencer respondió sin rodeos, dejando a todos curiosos:

"Un secreto podría ser como que me gusta alguien. Alguien en secreto pero es prohibido", explicó.

La declaración generó inmediata expectativa. Leysi, fiel a su estilo, bromeó con la situación y comentó que la mamá de Milenka, la conocida señora Anita, habría puesto "caras raras" detrás de cámaras al escuchar la respuesta. Sin embargo, la joven artista mantuvo la calma y el buen humor.

No quiso dar más detalles, pero alimentó la intriga entre sus seguidores, quienes ahora especulan sobre la identidad de esa persona "prohibida". La creadora de contenido dejó claro que, aunque su vida sentimental esté en boca de muchos, ella prefiere manejar ciertos temas con prudencia. No obstante, su sinceridad le sumó cercanía con su público, que celebró su espontaneidad.

Milenka habla sobre sus gustos musicales y posibles colaboraciones

Además de hablar sobre su nuevo tema, Milenka compartió sus influencias musicales. Contó que siente una profunda admiración por Marisol, una de las grandes voces de la cumbia. Incluso, se animó a cantar un fragmento de uno de los éxitos de la "Faraona".

"Me gusta mucho la de Marisol, 'Yo lo quería'", comentó mientras interpretaba la canción junto a Leysi.

La entrevista también tocó la posibilidad de futuras colaboraciones. Cuando le preguntaron con qué artista le gustaría trabajar, sin importar el género, Milenka no dudó y mencionó al rapero peruano Gonzalo Genek. Contó que admira su estilo y que uno de los temas que más disfruta es "A veces". Su respuesta dejó abierta la puerta a una eventual unión musical que podría sorprender a su público.

La visita de Milenka Nolasco a Ke Rica Mañana dejó más de un titular. La artista no solo presentó "Muñekita", su nueva apuesta musical, sino que también se mostró transparente al hablar de su vida personal y de sus aspiraciones profesionales.