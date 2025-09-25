Zully confiesa si tiene una rivalidad con Milenka, pero Janet Barboza interviene: "La malcriada"

Zully regresó por segunda vez al set de América Hoy para presentar su primer sencillo titulado "Las bonitas con las bonitas". La joven streamer disfrutó de una mañana dinámica junto a Edson Dávila, Janet Barboza y Ethel Pozo, quienes incluso se animaron a recrear algunos de sus hits más conocidos.

¿Zully y Milenka tienen una rivalidad?

La sorpresa llegó cuando Edson Dávila pidió al productor que convocara a Milenka Nolasco, lo que generó expectativa en el estudio. De inmediato, las miradas se posaron en Zully, quien fue consultada por una supuesta rivalidad con la influencer. Ella, con cierta timidez, aclaró que no existe ningún conflicto entre ambas.

"Es una amistad", respondió la tiktoker, asegurando que no tiene problemas con Milenka y descartando cualquier tensión en el medio. Sin embargo, Edson Dávila insistió en preguntarle por qué no la convocó a su fiesta de lanzamiento, dejando entrever un aire de incomodidad durante la conversación en vivo.

Pero la polémica no terminó allí. Janet Barboza intervino con comentarios directos hacia Milenka Nolasco, a quien calificó como "la malcriada". La conductora recordó el altercado que protagonizó la madre de la influencer, quien en una ocasión utilizó fuertes calificativos contra ella, hecho que volvió a traer al presente frente a las cámaras.

Zully se lanza como cantante

Zully ha iniciado una nueva faceta en su vida, ya que acaba de lanzarse como cantante con su tema 'Las bonitas con las bonitas'. La streamer hizo su primera presentación como cantante en una discoteca de Miraflores y, al mismo tiempo, el videoclip de su canción fue publicado en YouTube, donde ya acumula miles de reproducciones.

La popular Zully Plaza Norte documentó todo el lanzamiento de su canción a través de Kick, donde alcanzó un número récord de espectadores: más de 33,000 personas la vieron en vivo. Sus fanáticos pudieron acompañarla desde que se alistaba en su casa hasta su presentación en el escenario.

La streamer llegó aproximadamente a las 11 p. m. a la discoteca Vale Todo Downtown, en Miraflores, donde decenas de seguidores la esperaban para corear su nueva canción junto al reguetonero Kevvo. Además, Zully declaró para las cámaras de América Hoy y se mostró muy agradecida por el apoyo recibido.

De esta manera, aunque Zully intentó aclarar que mantiene una buena relación con Milenka, el momento fue eclipsado por las declaraciones de Janet Barboza ya que su comentario reabrió viejas tensiones y dejó abierta la posibilidad de que el tema siga generando repercusión en próximos programas.