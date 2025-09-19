RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡Nueva faceta!

Zully se lanza como cantante y estrena videoclip por todo lo alto: "Las bonitas con las bonitas"

La streamer Zully sorprende a sus seguidores con el lanzamiento de su primer tema musical 'Las bonitas con las bonitas', canción que ya suma miles de visualizaciones en YouTube.

Zully estrena canción 'Las bonitas con las bonitas'
Zully estrena canción 'Las bonitas con las bonitas' (Composición Karibeña)
19/09/2025

Zully ha iniciado una nueva faceta en su vida, ya que acaba de lanzarse como cantante con su tema 'Las bonitas con las bonitas'. La streamer hizo su primera presentación como cantante en una discoteca de Miraflores y, al mismo tiempo, el videoclip de su canción fue publicado en YouTube, donde ya acumula miles de reproducciones.

Zully lanza 'Las bonitas con las bonitas'

La popular Zully Plaza Norte documentó todo el lanzamiento de su canción a través de Kick, donde alcanzó un número récord de espectadores: más de 33,000 personas la vieron en vivo. Sus fanáticos pudieron acompañarla desde que se alistaba en su casa hasta su presentación en el escenario.

La streamer llegó aproximadamente a las 11 p. m. a la discoteca Vale Todo Downtown, en Miraflores, donde decenas de seguidores la esperaban para corear su nueva canción junto al reguetonero Kevvo. Además, Zully declaró para las cámaras de América Hoy y se mostró muy agradecida por el apoyo recibido.

"El dembow de la canción es muy bueno, incluso con Kevvo ya está reventando", expresó Zully, visiblemente emocionada. Después de hablar con la prensa, se quitó los tacos y afirmó que no le da vergüenza hacerlo. También aprovechó para aconsejar a los creadores de contenido a no rendirse y señaló que le gustaría concretar una colaboración musical.

"Yo aconsejo a todas las personas que inician que siempre te van a criticar, sea bueno o malo. Tú sigue brillando y sigue lo tuyo hasta cumplir tus metas. Quizá podría colaborar con Flavia Laos después", agregó.

Zully arrasas con videoclip

El videoclip de Zully ya está disponible en YouTube y, hasta el momento, después de poco más de 10 horas, ha superado las 75,000 visualizaciones y casi 3,000 comentarios, en su mayoría positivos y destacando el ritmo pegajoso de la canción.

"Debo aceptar que la canción es demasiado pegajosa", "Gracias kevvo por colaborar con nuestra gatita", "Muy buena canción, gracias kevvo por apoyar a Zully", "Zu, todos te subestimaron y no tienen idea el verdadero poder de la gatchurra mayor", "Mis respetos para Zully, que debuta en la música con tremendo feat", comentaron.

Es así que, el debut de Zully como cantante marca un nuevo rumbo en su carrera, combinando su faceta de creadora de contenido con la música. Sus seguidores celebran este inicio, destacando su autenticidad, energía y conexión con el público, augurándole un camino prometedor en la industria musical.

