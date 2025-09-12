Zully revela que su familia no la apoyaba en sus redes, pero ahora arregló su casa: "Me mudé sola"

La TikToker se preZully sentó por primera vez en el programa América Hoy junto a su amigo Josi Martínez. Ambos pusieron una cuota de frescura al magazine matutino y, en medio de ello, hicieron fuertes revelaciones sobre sus inicios en redes sociales y la gran trayectoria que actualmente tienen gracias a su constancia.

Zully revela cómo fueron sus inicios en redes sociales

La popular 'Zully Plaza Norte' contó que sus inicios en redes sociales fueron complicados, ya que empezó desde abajo y no contaba con el apoyo de su familia, quienes se mostraban dudosos del éxito que podía alcanzar. Además, indicó que siempre ha sido luchadora, pues era ambulante cuando estaba en el colegio.

"Al comienzo no sabía que me iba a ir tan bien en las redes , pero poco a poco fui avanzando. Mi familia al inicio no me apoyaba mucho , pero después vieron que también se podía generar ingresos", relató.

En esa misma línea, contó que su familia empezó a darle respaldo cuando se dieron cuenta de que trabajar en redes sociales puede ser muy lucrativo. En agradecimiento, Zully mencionó que remodeló la casa de su familia y también tuvo la oportunidad de independizarse.

"Ahora me están apoyando más, y yo también los apoyo mucho . Incluso he renovado todo en la casa. Yo me mudé sola ", dijo la streamer, quien luego recibió la felicitación de Ethel Pozo.

Al lado de Zully también estuvo Josi Martínez, creador de contenido e influencer. Según contó el joven de 21 años, empezó durante la pandemia y ha tenido que enfrentar duras críticas de todo tipo, pero hizo caso omiso y actualmente goza de gran éxito, logrando colaboraciones con marcas de renombre.

Zully se prepara para el Miss Perú

La popular Zully, conocida por sus transmisiones en vivo, decidió dar un giro inesperado en su carrera. Ahora, la joven busca abrirse camino en el modelaje. Las cámaras de "América Hoy" captaron a la influencer en plena sesión de modelaje bajo la enseñanza de la exreina de belleza Marina Mora. Eso sí, su debut no fue perfecto, pues llegó tarde a la clase.

"En clase de etiqueta social, Zully está jalada en puntualidad. Pero bueno, seguimos avanzando con la clase. La idea es que aprenda a manejar los zapatos, a caminar con postura. Ella quiere ser top model. Ella va a aprender y para eso estamos aquí. Veo que es una chica bastante carismática y tiene buen desenvolvimiento. Eso ya es un plus", señaló Marina Mora.

Es así que, la participación de Zully en América Hoy mostró una faceta íntima de su historia, marcada por esfuerzo y perseverancia. Hoy disfruta de independencia y reconocimiento, mientras que Josi Martínez consolida su éxito con colaboraciones importantes, confirmando el poder transformador de las redes sociales.