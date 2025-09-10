Josetty Hurtado presume su clóset, mientras su papá 'Chibolín' sigue preso: ¿Cuánto costarían sus lujos?

Josetty Hurtado dio de qué hablar, esta vez mostrando su impresionante clóset en plena mudanza a Las Vegas. Sin embargo, su despliegue de lujos se da justo cuando su papá, Andrés Hurtado, conocido como 'Chibolín', sigue cumpliendo prisión preventiva.

Josetty Hurtado muestra clóset de lujo

Josetty Hurtado vuelve a dar que hablar en redes sociales y esta vez no fue por una polémica sobre su padre, sino por mostrar su clóset de lujo en plena mudanza a Las Vegas. El detalle que no pasó desapercibido es que todo esto ocurre mientras su papá, Andrés Hurtado 'Chibolín', continúa cumpliendo prisión preventiva.

Un clóset digno de una Kardashian. En el programa "América Hoy", Janet Barboza presentó las imágenes y quedó impactada con los lujos de la influencer.

"Por Dios, Jossetty, el clóset como de las Kim Kardashian", dijo sorprendida. La hija de 'Chibolín' compartió en redes un video en el que se le escucha comentar: "Ahora es momento de empacar la carga apreciada. Esto viene conmigo en mi carro", mientras mostraba carteras, accesorios y zapatos de diseñador.

Según las averiguaciones del programa, unos zapatos rosados con pedrería serían de la marca Versace y costarían más de 1,500 soles. Pero ese es solo el inicio. Un par de sandalias doradas de Dolce & Gabbana estarían valorizadas en más de 5,500 soles.

Zapatos y carteras que cuestan fortunas. Las cámaras también detectaron unos estiletos con estampado Burberry Check, cuyo precio rondaría los 3,700 soles. Además, otros zapatos de Christian Louboutin alcanzarían los 3,500 soles.

Pero lo que realmente dejó con la boca abierta a todos fueron sus carteras. Una pequeña dorada de Dolce & Gabbana costaría alrededor de 8,000 soles, mientras que otra de Balmain estaría valorizada en más de 5,000 soles.

Por si fuera poco, mostraron modelos similares en páginas oficiales: la Bolsa Devotion de Dolce & Gabbana cuesta 1,950 euros (más de 8,000 soles) y la Petite Malle de Louis Vuitton llega hasta los 5,200 euros, es decir, unos 21 mil soles.

Entre críticas y defensas en "América Hoy"

Aunque muchos aplauden sus lujos, otros no dejan de recordar que Josetty vive un momento familiar complicado por la situación de su papá.

Leysi Suárez fue clara al opinar: "Ella puede mostrar esto, pero por dentro no la está pasando bien. Tiene a su papá privado de su libertad y cualquier persona tendría un dolor totalmente distinto".

Mientras tanto, Ethel Pozo destacó que Josetty vive de su trabajo como influencer. Además, destacó que si muestra sus lujos, es porque está segura de la procedencia legal de todo lo que tiene.

"Si lo muestra es porque no tiene miedo a que nadie sospeche que viene de otro lado. Así que ella trabaja, hace sus videos, consigue sus marcas y no tiene hijos, así que gasta en lo que quiere. Si no hay que pagar colegio ni universidad, que lo gaste en carteras y zapatos", señaló.

En conclusión, Josetty Hurtado volvió a dar de qué hablar mostrando su clóset de ensueño en plena mudanza a Las Vegas. Mientras unos aplauden su éxito como influencer, otros le recuerdan la situación de su padre 'Chibolín', quien sigue en prisión preventiva. Lo cierto es que Josetty presume sus lujos sin miedo y vive a su manera.