Josetty Hurtado estrena departamento de lujo en Las Vegas, mientras 'Chibolín' sigue preso

Josetty Hurtado ha llamado poderosamente la atención de sus seguidores en redes sociales, ya que acaba de estrenar un lujoso departamento junto a su prometido en la ciudad de Las Vegas. La nueva adquisición de la influencer contrasta con la realidad de su padre, Andrés Hurtado 'Chibolín', quien permanece recluido en un penal mientras es investigado por diversos delitos.

Josetty lleva una vida de lujo, mientras Chibolín continúa preso

Esta mañana, el programa América Hoy emitió un reportaje donde se daba cuenta del departamento que la influencer ha adquirido en Estados Unidos. Según una publicación en sus redes sociales, tuvieron que pasar ocho años entre mudanzas para lograr un espacio propio.

"Después de 8 años y medio juntos, mudándonos de apartamento en apartamento, de casa en casa, Jesse y yo por fin damos el primer paso hacia nuestra etapa más importante: Las Vegas", escribió.

En esa misma línea, aseguró que ambos están muy emocionados por decorar todos los espacios de su casa, ya que quieren implementar una oficina, un estudio y varios ambientes para sus mascotas, a quienes quieren mucho.

Josetty también dejó en claro que no desatenderá sus obligaciones como influencer y embajadora de diversas marcas, ya que está a solo 45 minutos de Los Ángeles en un vuelo, por lo que seguirá viajando cuando sea necesario.

¿Qué pasó con Andrés Hurtado?

Andrés Hurtado, conocido popularmente como 'Chibolín', se encuentra actualmente cumpliendo prisión preventiva en un penal de Lima. El Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva en su contra, medida que se mantendrá hasta marzo del 2026, tras desestimar las apelaciones presentadas por su defensa en las últimas semanas.

La Fiscalía acusa al conductor de televisión de presunto tráfico de influencias. Según las investigaciones, habría intermediado para favorecer a un empresario con la devolución de oro incautado, recibiendo a cambio un millón de dólares. Los jueces también señalaron la falta de arraigo domiciliario, familiar y laboral, lo que elevó el riesgo de fuga.

Pese a declararse dispuesto a colaborar con las investigaciones, Hurtado seguirá recluido mientras avance el proceso. Para las autoridades, la gravedad de los cargos y los riesgos procesales justifican su permanencia en prisión preventiva. El caso continúa generando gran expectativa mediática y debate en la opinión pública.

Es así que, la nueva etapa de Josetty Hurtado refleja el contraste entre su vida de lujo en Las Vegas y la complicada situación legal de su padre, Andrés Hurtado. La influencer continuará activa en su carrera digital, viajando constantemente para cumplir compromisos profesionales.