¡Se confiesa!

Romina Gachoy cuenta que los hijos de Angie Jibaja y Jean Paul tomaban medicamentos psiquiátricos: "Me dolía"

En una entrevista, Romina Gachoy habló sobre como los hijos de Angie Jibaja y Jean Paul Santa María tenían que tomar medicamentos.

Romina Gachoy reveló los hijos de Angie Jibaja y Jean Paul tomaban medicamentos psiquiátricos
Romina Gachoy reveló los hijos de Angie Jibaja y Jean Paul tomaban medicamentos psiquiátricos (Composición Karibeña)
23/12/2025

La joven Romina Gachoy mantiene una relación estable con Jean Paul Santa María, pero hace poco tuvieron un conflicto que lograron superar. En una entrevista, la artista reveló la conexión con los hijos de Angie Jibaja y el problema médico que tuvieron al inicio.

Romina Gachoy se confiesa

En el programa 'Todos Sanamos', la novia de Jean Paul Santa María asegura que ama los hijos de él con Angie Jibaja y que los pequeños se han ganado su corazón.

"Yo los amé desde el primer día. Se compraron mi corazón desde el primer día que los conocí. Cuando se van a vivir con nosotros, ellos venían y cargaban muchas cosas", expresó.

En otro momento, revela que los pequeños llegaron con ellos cargada con mucho peso tras haber vivido con su madre Angie Jibaja.

"Hay muchas cosas que jamás se han contado, que jamás se han dicho por protegerlos. Fue una tarea bastante compleja. Ellos tomaban pastillas, remedios muy fuertes. Pastillas psiquiátricas que les habían mandado para poder sobrellevar la situación de todos los traumas y de todas las cosas que vivieron anteriormente, antes de estar con nosotros", expresó 

@todossanamos

¿Qué tan difícil es amar a un hijo que no nació de ti... y esperar a que él también te ame? 💭💜 En este episodio, Lizbeth Cueva conversa con Romina Gachoy sobre su experiencia como mamá de un niño que eligió con el corazón: acompañar, respetar tiempos y construir familia sin imponer el amor. Una charla honesta, emotiva y real sobre aceptar tu lugar, sanar inseguridades y descubrir que la maternidad también se elige. ✨ Porque amar... también es aprender a esperar. 💬💛

♬ sonido original - TODOS SANAMOS

La uruguaya contó que junto a su pareja, se la jugaron con los dos menores hijos porque le advirtieron de posibles problemas tras dejar el medicamento de apoyo 

Tomaban tres pastillas, cada seis horas. Pastillas para dormir, controlar la ansiedad. Los ayudaba a vivir el día y no pensar cosas que habían pasado. Para mí era terrible verlos bajos los efectos de la medicación que les daban. Me dolía muchísimo"

¡Lograron superarlo!

La novia de Jean Paul Santa María, Romina Gachoy, señaló que fue su idea empezar a que los niños dejen esas pastillas. Fue un procedimiento lento y con mucho cuidado, y actualmente celebran que los pequeños sigan sin necesitar de aquella mediación psiquiátrica porque viven en un ambiente más tranquilo.

Pensamos en retirarle las pastillas, y la psiquiatra nos dijo que bajo nuestra responsabilidad porque es muy peligroso y nos explicó todo lo que podía pasar. Lo fuimos retirando poco a poco y vimos buenos resultados, y que estaban bien. Incluso, yo los veía mejor. Espero que nunca más necesiten pastillas. Siento que tuvimos un gran logro con Jean Paul" aclaró.

De esta manera, Romina Gachoy se sintió tranquila que los hijos de Jean Paul Santa María, a quienes los parecía como sus propios niños, han podido superar los medicamentos psiquiátricos sin ningún problema. Según contó la uruguaya, los pequeños cuando llegaron con el cantante, llevaban mucho problemas personales por la adicción de su madre.

