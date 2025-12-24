Leslie Shaw sorprende al debutar en la salsa con "Habitación 703": "No perdamos más el tiempo"

Leslie Shaw debuta en la salsa, presentando su nuevo tema "Habitación 703", una mezcla de ritmo, picardía y estilo internacional. La artista estrenó el 21 de diciembre el videoclip oficial grabado desde Tokio, Japón, sorprendiendo a todos con una puesta en escena llena de glamour oriental.

Leslie Shaw estrena videoclip de su tema salsero "Habitación 703"

La multifacética Leslie Shaw sorprendió a todos al incursionar en un nuevo género: la salsa sensual. La cantante peruana estrenó su tema "Habitación 703", una propuesta llena de ritmo, pasión y elegancia, que forma parte de su disco "Hay Niveles (Deluxe)". Aunque el tema se lanzó el 30 de octubre, la intérprete presentó su videoclip oficial el 21 de diciembre, grabado nada menos que en Tokio, Japón.

El video muestra a Leslie Shaw fusionando el arte japonés con su estilo atrevido y moderno. La cantante aparece frente a un templo tradicional de Tokio, luciendo una peluca rosada corta con flequillo y una flor blanca al costado. Viste un conjunto rosado inspirado en un kimono modernizado, con mangas amplias, detalles florales y una falda con abertura en la pierna, transmitiendo sensualidad y fuerza.

En otra toma, se le ve en una calle iluminada por letreros japoneses, cubierta con una máscara blanca de gato con detalles rosados, que le da un toque misterioso. Su atuendo, hecho de telas satinadas y transparencias, deja ver su figura mientras adopta una pose firme, mostrando confianza y actitud.

Esta producción fue grabada íntegramente en Japón. El videoclip representa una nueva etapa en la carrera de Leslie, quien demuestra una vez más que no teme reinventarse.

"No perdamos más el tiempo"

El tema "Habitación 703" tiene una letra cargada de sensualidad y ritmo. Shaw juega con el doble sentido y las emociones de un amor prohibido que se revive una última vez.

"Confirma si ya estás en la 703. Las ganas de comernos me encienden cada vez más, más, más. Qué rico. De eso quiero más", canta Leslie en uno de los versos.

Con este estilo, Leslie mantiene su sello provocador, pero ahora fusionado con los instrumentos y la cadencia de la salsa, sorprendiendo a su público con un sonido completamente nuevo. La canción se vuelve aún más intensa en el estribillo.

"Lento, hasta que me tiemble el cuerpo. Métele más sentimiento. Clámame tu amor hasta gritar. Dame más. Lento, pero que sea violento. No perdamos más el tiempo. Que se quede todo adentro de esta habitación", se escucha.

Con "Habitación 703", la intérprete de "Faldita" y "Decide" apuesta por un sonido más maduro y arriesgado. El videoclip no solo destaca por su estética internacional, sino también por el mensaje de empoderamiento femenino y libertad que transmite.

"Yo soy Leslie Shaw", se le escucha decir al final del video, reafirmando su identidad y dejando claro que sigue rompiendo esquemas.

En conclusión, Leslie Shaw estrenó el videoclip de "Habitación 703", su primera incursión en la salsa sensual. Con un clip grabado en Tokio y una propuesta visual elegante y provocadora, la artista consolida su imagen internacional y reafirma su versatilidad musical. Este nuevo lanzamiento marca un paso firme en su carrera, mostrando que Leslie no teme explorar nuevos ritmos ni romper moldes dentro de la música latina.