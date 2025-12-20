¿Milagro de Navidad? Leslie Shaw guarda las indirectas y deja los ataques: "No voy a pelear hasta el próximo año"

Leslie Shaw volvió a captar la atención al aparecer junto al productor Sergio George durante la promoción de un evento navideño. En este contexto, la cantante sorprendió al optar por una postura cautelosa y conciliadora, alejándose de comparaciones y polémicas que antes la tuvieron como protagonista.

Leslie Shaw opta por dejar atrás la polémica

En declaraciones a 'La Noche Habla', Leslie Shaw sorprendió al adoptar un tono poco habitual al ser consultada por su cercanía con Sergio George y los comentarios que la señalan como su nueva favorita. Lejos de la confrontación, la cantante pidió evitar comparaciones y enfrentamientos innecesarios.

"No digan esas cosas porque yo no quiero pelear más. No, para nada, todos están bienvenidos, hay un montón de artistas invitados ese día. Ahorita estoy paz y amor hasta el próximo año. No me voy a pelear con nadie hasta el próximo año, quiero recibir un regalito por Navidad y no un carbón", expresó, dejando en claro su intención de mantenerse alejada de conflictos durante las celebraciones.

La intérprete también fue consultada sobre la posibilidad de que este cambio de actitud abra la puerta a futuras reconciliaciones con artistas como Marisol o la propia Yahaira Plasencia. Ante ello, Leslie mantuvo su característico tono pícaro, pero reafirmó que su tregua tiene fecha límite.

"Eso es mucho amor, ya el próximo año pregúntenme por ellas", respondió entre risas, dejando abierta la incógnita sobre lo que vendrá más adelante.

Su opinión sobre la incursión musical de Christian Cueva

Durante la misma entrevista, Leslie Shaw también fue consultada sobre la reciente incursión de Christian Cueva en la música, proyecto que el futbolista impulsa junto a Pamela Franco. Fiel a la postura que asumió para evitar controversias, la cantante optó por un comentario medido y sin confrontaciones directas.

"No sé, igual amor para todos. Bueno, hasta que el público se dé cuenta, será uno que otro show. El público también es exigente, pero vamos a ver, quién sabe", señaló, dejando la evaluación final en manos de la audiencia.

Con estas palabras, la artista evitó descalificar el proyecto y se limitó a destacar que será el público quien determine la continuidad y el impacto de esta nueva faceta musical del deportista. Su respuesta reforzó la idea de que, al menos por ahora, Leslie Shaw busca mantenerse al margen de opiniones que puedan interpretarse como ataques.

A pocos días de cerrar el año, Leslie Shaw apuesta por una tregua mediática y un discurso más moderado, incluso frente a temas que antes generaban polémica. Su aparición junto a Sergio George mostró una faceta más conciliadora, enfocada en pasar unas fiestas en calma, aunque dejó claro que esta postura es solo temporal.