Macarena Vélez cuenta su verdad tras tensa situación con Johana Cubillas: "Todo se está encargando la ley"

La reciente disputa entre Johana Cubillas y Juan Ichazo volvió a situar a Macarena Vélez en el centro de la atención mediática. La ex chica reality quedó envuelta en un tenso enfrentamiento que se viralizó por los insultos que recibió de la madre de los hijos de su pareja. Tras días de silencio, Macarena contó su versión y reveló detalles desconocidos del altercado.

Macarena Vélez aclara su rol en la pelea con Johana Cubillas

Durante una entrevista con el programa 'América Hoy', Macarena Vélez fue consultada directamente por la intensa discusión que presenció entre Johana Cubillas y Juan Ichazo. Según explicó, nunca participó activamente en la confrontación, pese a que las imágenes mostraron los insultos dirigidos hacia ella.

"La verdad que son temas de ellos, pero claramente fui testigo de todo lo que pasó en ese momento, no fue nada agradable, de verdad", comentó. Luego, enfatizó que no intervino en ningún momento. "Algo que quiero dejar en claro es que yo jamás bajé del carro, nunca refuté ninguna palabra ni dije nada al respecto. Simplemente todo lo vi desde el carro, estaba más alejada, pero sé cómo pasaron las cosas", aseguró la modelo.

La conductora, Janet Barboza, también le preguntó si sabía en qué momento se deterioró la relación con Johana Cubillas, considerando que ambas aparentaban llevarse bien. Macarena evitó profundizar, pero dejó entrever que la situación se volvió más complicada durante su estadía en Argentina.

"La verdad que no tengo idea, más tienen que preguntarle a la señora al respecto. En Argentina pasaron mil cosas que más que todo me las guardo porque son pruebas que Juan tiene en su defensa, porque todo esto ya se está encargando la ley efectivamente. Pasaron un montón de cosas que apenan realmente", explicó, insinuando que existen hechos aún no revelados relacionados con el conflicto.

Comunicado de Johana Cubillas

El día de ayer, Johana Cubillas decidió pronunciarse en sus redes tras la polémica generada por su enfrentamiento con Juan Ichazo y Macarena Vélez. La influencer compartió un extenso mensaje en sus historias de Instagram para ofrecer disculpas por los comentarios que emitió durante el altercado, donde cuestionó el físico de Macarena y la criticó duramente.

"Quiero pedir disculpas públicas por las palabras que escucharon en el video que salió ayer, yo más que nadie tengo clarísimo que no se habla de cuerpos ajenos. Pero cuando se meten con mis hijos, les faltan el respeto, o pasan por encima de sus derechos y los graban ilegalmente con Dios sabe qué finalidad. Claramente, me desconozco y sacan lo peor de mí", expresó inicialmente la influencer.

Sin embargo, Cubillas también explicó que su reacción tuvo "justificación", debido a que involucraron a sus hijos, un hecho que ella no está dispuesta a tolerar. Además, enfatizó que la situación está siendo atendida por la vía legal.