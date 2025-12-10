Johana Cubillas se disculpa con Macarena Vélez tras enfrentamiento: "Me desconozco cuando se meten con mis hijos"

La influencer Johana Cubillas volvió a ser tendencia este miércoles 10 de diciembre tras romper su silencio en redes sociales sobre la polémica que la involucró con Macarena Vélez y Juan Ichazo. A través de un comunicado, Cubillas se disculpó públicamente por los insultos dirigidos a la ex chica reality.

Comunicado de Johana Cubillas

Johana Cubillas decidió pronunciarse tras la polémica generada por su enfrentamiento con Juan Ichazo y Macarena Vélez. La influencer compartió un extenso mensaje en sus historias de Instagram para ofrecer disculpas por los comentarios que emitió durante el altercado, donde cuestionó el físico de Macarena y la criticó duramente.

"Quiero pedir disculpas públicas por las palabras que escucharon en el video que salió ayer, yo más que nadie tengo clarísimo que no se habla de cuerpos ajenos. Pero cuando se meten con mis hijos, les faltan el respeto, o pasan por encima de sus derechos y los graban ilegalmente con Dios sabe qué finalidad. Claramente, me desconozco y sacan lo peor de mí", expresó inicialmente la influencer.

Sin embargo, Cubillas también explicó que su reacción tuvo "justificación", debido a que involucraron a sus hijos, un hecho que ella no está dispuesta a tolerar. Además, enfatizó que la situación está siendo atendida por la vía legal.

"Quería dejar esto claro porque 10 segundos de rabia no me definen como persona, menos cuando lo que hacía era defender a las dos personas más importantes y que más amo en la vida. Dicho esto ya todo mi caso está llevándose por la vía legal", concluyó con firmeza.

El enfrentamiento en Surco que desató la polémica

El incidente ocurrió en Surco, cuando Johana Cubillas bajó de su departamento para enfrentar a Juan Ichazo. Según la influencer, el argentino conocía cómo reaccionaría su hijo al encontrarse con Macarena Vélez, lo que generó tensión y desencadenó los insultos hacia la actual pareja de Ichazo.

"¿Qué cree la boba esta? Hay que ser burra, le complicas la vida a los chicos", exclamó Cubillas. "Que se dedique a bajar de peso, el lechón este", resaltó criticando el físico de la actual pareja de Juan Ichazo.

La reacción de Johana Cubillas combina un pedido de disculpas con la justificación de su comportamiento ante la implicación de sus hijos. Mientras las redes sociales continúan comentando el episodio, la influencer ha dejado en claro que el conflicto será resuelto por la vía legal.