RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡INESPERADO!

Johana Cubillas se disculpa con Macarena Vélez tras enfrentamiento: "Me desconozco cuando se meten con mis hijos"

La influencer pidió disculpas a Macarena Vélez, pero defendió sus acciones alegando que reaccionó para proteger a sus hijos.

Johana Cubillas se disculpa tras insultos a Macarena Vélez.
Johana Cubillas se disculpa tras insultos a Macarena Vélez. (Composición: La Karibeña)
10/12/2025

La influencer Johana Cubillas volvió a ser tendencia este miércoles 10 de diciembre tras romper su silencio en redes sociales sobre la polémica que la involucró con Macarena Vélez y Juan Ichazo. A través de un comunicado, Cubillas se disculpó públicamente por los insultos dirigidos a la ex chica reality.

Comunicado de Johana Cubillas

Johana Cubillas decidió pronunciarse tras la polémica generada por su enfrentamiento con Juan Ichazo y Macarena Vélez. La influencer compartió un extenso mensaje en sus historias de Instagram para ofrecer disculpas por los comentarios que emitió durante el altercado, donde cuestionó el físico de Macarena y la criticó duramente.

"Quiero pedir disculpas públicas por las palabras que escucharon en el video que salió ayer, yo más que nadie tengo clarísimo que no se habla de cuerpos ajenos. Pero cuando se meten con mis hijos, les faltan el respeto, o pasan por encima de sus derechos y los graban ilegalmente con Dios sabe qué finalidad. Claramente, me desconozco y sacan lo peor de mí", expresó inicialmente la influencer.

Sin embargo, Cubillas también explicó que su reacción tuvo "justificación", debido a que involucraron a sus hijos, un hecho que ella no está dispuesta a tolerar. Además, enfatizó que la situación está siendo atendida por la vía legal

"Quería dejar esto claro porque 10 segundos de rabia no me definen como persona, menos cuando lo que hacía era defender a las dos personas más importantes y que más amo en la vida. Dicho esto ya todo mi caso está llevándose por la vía legal", concluyó con firmeza.

Magaly estalla contra Johana Cubillas por nuevo conflicto con Juan Ichazo: "Sana, mujer, ve a terapia"
Lee también

Magaly estalla contra Johana Cubillas por nuevo conflicto con Juan Ichazo: "Sana, mujer, ve a terapia"

@josepastord #greenscreen Esto puso!!!😨🚨💥Ig:josepastord💥 #johanacubillas #peruanos #fyp ♬ sonido original - JOSS

El enfrentamiento en Surco que desató la polémica

El incidente ocurrió en Surco, cuando Johana Cubillas bajó de su departamento para enfrentar a Juan Ichazo. Según la influencer, el argentino conocía cómo reaccionaría su hijo al encontrarse con Macarena Vélez, lo que generó tensión y desencadenó los insultos hacia la actual pareja de Ichazo.

"¿Qué cree la boba esta? Hay que ser burra, le complicas la vida a los chicos", exclamó Cubillas. "Que se dedique a bajar de peso, el lechón este", resaltó criticando el físico de la actual pareja de Juan Ichazo.

Macarena Vélez ya quiere casarse con Juan Ichazo y tener hijos: "Espero que al fin pueda divorciarse"
Lee también

Macarena Vélez ya quiere casarse con Juan Ichazo y tener hijos: "Espero que al fin pueda divorciarse"

@farandula.lorcha ¡Qué fuerte! 😧🔥 #farandulalorcha #macarenavelez #peruanos #amoryfuego #magalytvlafirme ♬ sonido original - FARÁNDULA LORCHA

La reacción de Johana Cubillas combina un pedido de disculpas con la justificación de su comportamiento ante la implicación de sus hijos. Mientras las redes sociales continúan comentando el episodio, la influencer ha dejado en claro que el conflicto será resuelto por la vía legal.

Temas relacionados comunicado Espectáculos Johana Cubillas Juan Ichazo Macarena Vélez Redes Sociales

Siga leyendo

Lo Más leído

Francisca Aronsson deja en shock a fans al aparecer 'embarazada' en redes: "Ha sido un verdadero reto"

Diciembre 2025: Estas son las fechas de los últimos feriados del año en el Perú

Pamela López revela que se hizo examen de ETS por Christian Cueva: "El título de esposa me da vergüenza"

Brian Rullan y Magaly protagonizan tenso cruce por pregunta sobre Laura Spoya: "Me tratas de picar"

Yarita Lizeth aclara rumores sobre romance con hijo de Dina Páucar: ¿Qué dijo?

últimas noticias
Karibeña