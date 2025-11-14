Macarena Vélez ya quiere casarse con Juan Ichazo y tener hijos: "Espero que al fin pueda divorciarse"

Macarena Vélez y Juan Ichazo están por cumplir 8 meses de relación amorosa, desde que fueron vistos juntos como salientes. Ahora, la pareja solo estaría esperando el divorcio del argentino para poder casarse y formar una familia pronto.

¡Se quieren casar!

En una entrevista con el programa 'Más espectáculos', Macarena Vélezy el argentino Juan Ichazo revelaron sentirse más felices que nunca en la actual etapa de su relación amorosa. Incluso, hablaron sobre poder casarse muy pronto.

"En unas semanitas ya cumplimos los 8 meses, muy contentos", expresó la exchica reality, pero agregó sus deseos de una boda: "Espero que el próximo año al fin pueda divorciarse, para que nosotros podamos casarnos. El divorcio es rapidísimo, si ambos quieren, ya está. Juan quiere, así que ya está".

¡También quieren formar su familia!

En otro momento, también fueron consultados sobre los planes de Macarena Vélez de convertirse en madre. Es así, como la joven señala que lo quiere, pero van de poco a poco. Aunque, señala que el argentino conoce sus deseos de ser madre y tener una familia juntos.

"Pronto no, pero sí sueño con ser mamá totalmente, él lo tiene clarísimo, él también ya lo sabe. Si sigue conmigo es porque ya lo sabe. Estamos poco a poco, paso a paso, siempre practicando,, estamos poco a poco", dijo, y Juan Ichazo agregó: "Lo tengo clarísimo, siempre en la práctica".

¡Macarena y Juan Ichazo de viaje!

Durante la entrevista, la joven chica reality señaló que hace poco regresaron del Perú tras un viaje a Argentina con los hijos de Ichazo y su familia. Además, comenta que viene avanzando con todo desde su llegada a Lima y les va muy bien en sus marcas de emprendimiento.

"Nos dimos un viaje ahora por mi cumpleaños, también aprovechamos para estar con sus hijos con su familia en Argentina, fue hermoso, un viaje maravilloso, pero hemos regresado y a chambear con todo. Le hemos estado metiéndole durísimo a la marca, a mi emprendimiento, en sus trabajos de salud ancestral. La verdad nos está yendo increíble y sé que van a seguir los éxitos a mil", expresó la joven.

De esta manera, Macarena Vélez y Juan Ichazo están por cumplir ocho meses de relación amorosa con mucha emoción. La pareja planea casarse luego que el argentino pueda divorciarse de la madre de sus hijos, y además, la exchica reality piensa ya en formar una familia con él.