Hermana de Alejandra Baigorria reaparece y deja dudas sobre relación con su madre: ¿Qué dijo?

La tensión en la familia Baigorria vuelve a encender los reflectores. Thamara Medina, hermana menor de Alejandra Baigorria, reapareció frente a cámaras semanas después de hablar sobre la difícil relación con su madre, Verónica Alcalá. La joven, quien reveló detalles de su complicada infancia, reavivó la controversia al negarse a profundizar cuando un reportero volvió a consultarle sobre el tema.

Thamara evita hablar y su padre intenta frenarla

En la emisión más reciente de "Amor y Fuego", el programa mostró imágenes exclusivas de Thamara Medina después de que sus declaraciones causaran un revuelo mediático. Esta vez, la joven se mostró mucho más reservada y evitó ampliar lo dicho anteriormente sobre su madre.

Cuando el reportero se acercó a consultarle si mantenía su postura o tenía algo más que añadir, Thamara se limitó a decir: "Ya dije todo". Mientras avanzaba junto a su padre, él intentó intervenir para evitar que respondiera más preguntas.

La situación se volvió tensa cuando el reportero insistió en preguntarle por la relación con Alejandra. Thamara movió la cabeza de forma negativa, dejando claro que no profundizaría en el tema. El equipo periodístico también quiso saber si la distancia con su madre se mantenía, pero la joven prefirió guardar silencio y subió a su vehículo sin emitir más declaraciones.

La reacción de Thamara no pasó desapercibida en el set. Rodrigo González, conductor del programa, opinó sobre este distanciamiento que parece prolongarse:

"No va a tener fin de un momento a otro. Eso es un trabajo primero individual. Ella, para sanar, tiene que hacer un trabajo introspectivo, luego ya poniéndose de acuerdo con la madre y la familia. Eso no se sana de un fin de semana para el otro. Eso va a tener mucho tiempo y depende de la voluntad que tenga la familia"

Alejandra sobre ausencia de Thamara en cumple de su mamá

Hace unos días, Alejandra Baigorria publicó varios videos en sus historias mostrando la reunión familiar, llena de sonrisas, abrazos y mucho cariño por el cumpleaños de su madre, Verónica Alcalá. Sin embargo, se notó que Thamara no aparecía en ninguna foto ni video, lo que generó rumores sobre un nuevo distanciamiento. Ante la pregunta de un reportero de "Amor y Fuego", Alejandra no dudó en responder con firmeza.

"(Celebraron el cumpleaños de tu mamá y no vimos a tu hermana presente en la foto familiar) Por obvias razones", dejando entrever que los problemas familiares continúan.

La empresaria fue consultada sobre la ausencia de su hermana en la reunión. Dejó claro que ella siempre actuará con respeto hacia sus padres, sin importar las diferencias.

"Eso tienes que preguntárselo a ella. Yo te puedo hablar de que yo honro a mis padres, independientemente de las cosas que puedan tener, finalmente son mis padres. La vida es una", comentó Alejandra con serenidad, mostrando que no quiere alimentar más conflictos. Para luego agregar: "No te puedo hablar de ella"



